El Gordo reparte más de 120 millones de euros en Huesca

Unos 120 millones en premios. El Gordo de la Lotería de Navidad ha llevado la fortuna a Huesca y Fraga, donde se vendieron 30 series del 3.347, lo que supone una lluvia de millones, repartidos por cuatro administraciones de la capital y una de Fraga y a través de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio San Viator de Huesca. Desde esta Asociación se vendían participaciones de 5 euros que han sido agraciadas con 100.000 euros cada una.



El 03.347 se ha vendido en más de 200 administraciones diferentes de toda España y entre ellas cinco en el Alto Aragón. En esta provincia ese número salía de las administraciones de la Avenida Menéndez Pidal, la de la calle Doctor Artero Coso Real, en la plaza Concepción Arenal y en la Avenida Menéndez Pidal de Huesca. En Fraga vendían el 03.347 en la administración de la Avenida Aragón. En la administración de Coso Real, "La brujita real", se vendían 3 décimos por terminal, con lo que en total allí han repartido 1.200.000 euros.



En el colegio San Viator están de celebración. Durante toda la mañana llegaban alumnos y ex alumnos, profesores y amigos, muchos de ellos con participaciones premiadas. Eva es una de ellas. Es profesora del colegio. Le ha costado creérselo pero “ahora voy a poder hacer muchas de esas cosas que tenía al fondo del armario y pensaba que no iba a poder hacer”. Todavía en una nube, contaba a la cadena SER que no sabe en qué lo va a gastar, pero que en lo que más piensa es en su familia. “Les regale este número a mis padres, mis suegros y mis cuñadas, ¡y les ha tocado a todos!”.

40 millones en Zaragoza

Hasta 40 millones de euros ha dejado el Gordo del sorteo extraordinario de Navidad en el barrio de San José de Zaragoza, vendido en participaciones de 5 euros por la papelería Wodan.

Un establecimiento regentado por Dulce Guallar, quien ha podido celebrar la suerte con multitud de clientes que se han acercado hasta la papelería y que aún tiene que hacer cuentas para saber exactamente cuánto ha ganado ella.

En todo caso, según ha manifestado a Efe, ha sido "bastante" pero aún no podido hacer cálculos y ni siquiera ha podido hablar con su marido y celebrarlo.

Sí ha concretado que ha vendido en su papelería 2.000 euros del Gordo, que ha recaído en el número 03.347, en participaciones de 5 euros, de forma que cada de ellas está premiada con 100.000 euros.