Grietas en el CEIP Nuestra Señora de Peñahora en Humanes

Rebeca Talón, madre de una alumna de de cuarto curso del CEIP Nuestra Señora de Peñahora, el único colegio del municipio en Humanes y al que acuden menores de Humanes y otros pueblos más pequeños, ha emitido un comunicado mostrando la preocupación de los padres por las grietas existentes en la fachada del centro.

La madre, preocupada por el aumento de las grietas en todo el centro, pidió el informe técnico realizado por la Consejería de Educación donde, teóricamente, se expone que las grietas no afectan a la estructura del edificio. El informe no ha llegado al colegio y Rebeca sospecha que dicho informe no existe por lo que pide ayuda para esclarecer los hechos y poder sentir tranquilidad en caso de que sea cierto el hecho de que las grietas no afectan a la seguridad.

Se han colocado vallas de obra rodeando las grietas, los niños se saltan las vayas y así no se puede estar durante mucho más tiempo

Rebeca Talón y los padres y madres del centro solicitan, nuevamente, el informe técnico correspondiente y denuncian la situación de forma pública.

El director provincial de Educación, Faustino Lozano, ha salido en defensa de este documento técnico, afirmando su existencia y pidiendo al Colegio que vuelva a solicitarlo. Además, ha enviado un mensaje de calma a los padres asegurando que las grietas no afectan a a la estructura y que para la próxima partida presupuestaria se ha mencionado ya la idea de la reparación de esta situación.