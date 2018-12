María del Mar Donoso: "Esto nos da algo de esperanza"

María del Mar Donoso mostró su satisfacción tras la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de reabrir el caso de su hermana, cuyo cadáver apareció junto al río hace ya la friolera de 26 años. Tras mucho tiempo pidiendo que se hicieran las pruebas de ADN a los objetos hallados junto al cuerpo de Soledad -un mechero y un jersey- finalmente la Audiencia ha decidido reabrir el caso para esclarecer lo ocurrido. "Nos da alegría y esperanza saber que se nos escucha. Tarde, pero al menos nos han escuchado, a pesar de la impotencia que sentimos. La Justicia va a seguir trabajando en algo que llevamos solicitando mucho tiempo, que es que se hicieran las pruebas de ADN a ese mechero, que nos dijeron que no estaba. Ahora, de segundas, lo hemos vuelto a solicitar y resulta que el mechero ha aparecido. La audencia ha visto causa suficiente para reabrir el caso", aseguró a Radio Córdoba, María del Mar Donoso.

El caso había sido sobreseído al no haber motivos suficientes para acusar a nadie, según recogió el acto. Ahora, tras aparecer esos objetos, la Audiciencia ha visto motivos suficientes para atender la petición de la familia de Soledad, que nunca se rindió. "Nunca hemos bajado los brazos. De septiembre para acá estábamos más desilusionados porque nos devolvieron los restos y la incineramos. Parecía que dábamos el caso por cerrado, pero no dejamos de luchar. Si tenía que tirar la toalla alguien, desde luego que no sería la familia", concluyó Donoso.

Soledad tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Aquel 28 de septiembre de 1995 salió a trabajar y nunca más volvió. Su cuerpo apareció junto al río Guadalquivir.