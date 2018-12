El Eldense desaprovecha una ocasión de oro (1-1)

C. D. Eldense: Roy Orgaz, Miguel Ardevinez (Juanfran Sánchez 58´), Joel Silva, Mati No Garbarino (Víctor Segarra 73´), Edelmiro Elizalde “Titino”, Pepe Delgado, Chema Díaz, Carlos Mora (Óscar Ordoñez 58´), Manu Palma, Lolo Ivars y Melchor Vivo “Nono”.

Paiporta C. F.: Albert Harutyunyan, Alex Salt, Alex Vivancos, Richi, Pascu Folgado, Amador Dieguez, Diego Casero, Alexandru Lazar (Ramón Cases 69´), Christian Contreras (Alejandro Mora 82´), Diego Torres y Adolfo García (Yassine Kharbouch 61´).

Árbitro: Antonio Javier Rodríguez Rodrigo (Sagunto). Amonestó por los locales a Miguel Ardevinez, Joel Silva, Mati No Garbarino y Manu Palma. Por los visitantes a Albert Harutyunyan, Pascu Folgado y Diego Torres. Expulsó a los visitantes Richi (59´y 67´) y a Adolfo García cuando estaba en el banquillo tras ser sustituido.

Goles: 0-1 (34´) Diego Casero. 1-1 (90´+ 2´) Pepe Delgado.

Estadio: “Nuevo Pepico Amat” de Elda. 601 espectadores.

Incidencias: 18ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División.

El Eldense ha desaprovechado esta tarde, una magnífica oportunidad de recortar distancias respecto del líder del grupo y asentarse en el cuarteto de play off al no haber sido capaz de doblegar al colista del grupo, el Paiporta que llegó a ponerse por delante en el marcador en el minuto 34 cuando Diego Casero se aprovechó de una indecisión de Roy Orgaz tras un mal entendimiento con su defensa. El visitante se encontró solo y no dudó en colocar el balón por encima del portero para comenzar a soñar con llevarse algo positivo del Nuevo Pepico Amat.

Los de Anselmo Liébana salieron con la intención de tapar espacios escenificando un 4-1-4-1 que le costaba descomponer al Eldense que, por su parte, optaba por las aperturas para ampliar el campo, aunque le podía la ansiedad de marcar cuanto antes.

Tras el 0-1, rozando el descanso, el Paiporta gozó de dos nuevas ocasiones protagonizadas por Adolfo García que no supo aprovechar su mano a mano con Roy y un minuto más tarde, fue Alexandru Lazar el que lo intentó desde lejos sin fortuna.

Sergio Ortuño vio a sus nuevos compañeros / Cadena SER

En ese final desconcertante de la primera mitad para un Eldense descompuesto, en las gradas comenzó a escucharse música de viento desaprobando el desdibujado juego azulgrana.

Tras el asueto, apenas cambió la decoración salvo que los visitantes comenzaron a mostrar sus carencias cuando el Deportivo intensificaba su presión.

A los doce minutos de ese segundo periodo, Manu Palma se escoró hacia la derecha y su disparo se estrelló en el poste antes de salir por la línea de fondo.

El Eldense estaba adquiriendo mayor protagonismo acuciado por el marcador en contra e incluso Pepe Delgado no acertó rematar a bocajarro tras un córner botado desde la derecha seis minutos más tarde.

El partido se había decantado totalmente del lado local en lo que a dominio se refiere porque el marcador seguía siendo favorable a un Paiporta que hacía grandes esfuerzos por racionar la escasa gasolina que le quedaba en las piernas a sus jugadores, mucho más después de que en el minuto sesenta y siete, Richi viera la segunda amarilla dejando a su equipo con diez.

El empate pudo haber llegado a falta de cinco minutos para el noventa reglamentario pero el colegiado invalidó el gol de Lolo Ivars a instancias de su asistente de general que vio mano del azulgrana. Curiosamente, en esa jugada, el partido estuvo parado varios minutos por la consulta del árbitro a su asistente.

Cuando se jugaba el segundo minuto de los siete de prolongación, Pepe Delgado nivelaba la contienda firmando el empate a uno definitivo, aunque por poco no sirvió para dar la vuelta al marcador porque un minuto más tarde, Chema Díaz centró al segundo palo, pero su centro no encontró rematador por muy poco.

Con este empate, el Eldense acaba el año en cuarto lugar de la tabla clasificatoria empatado a puntos, treinta y dos, con el quinto que es el Orihuela, dos menos que el tercero, Atlético Saguntino, a tres del segundo, La Nucía, y cuatro menos que el líder Olimpic de Xàtiva al que visitará el sábado 5 de enero (16:00 h) para acabar la primera vuelta.