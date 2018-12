Miguel Tellado: "En Galicia Vox no tiene espacio político"

En una entrevista en la Cadena Ser, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, descarta la idea de que puedan asentarse en Galicia formaciones políticas como Vox o Ciudadanos.

“En Galicia no se da la misma circunstancia de otros sitios. El PP aquí es un proyecto de gobierno, moderado y reformista. Tampoco el PSOE pacta con la extrema izquierda, aquí gobierna la moderación, gobierna un partido que lo hace para la mayoría de la gente y sin ruido. Creo sinceramente que en Galicia Vox no tiene espacio político”, afirma el número dos de los populares gallegos.

Recuerda Tellado que hace tres años, en las elecciones de 2016, también se manejaba la posibilidad de la llegada de Ciudadanos a las instituciones gallegas, algo que no ocurrió porque el partido naranja “no conoce Galicia y no es capaz de penetrar en la sociedad gallega”, incapacidad que hace extensiva al partido de Santiago Abascal.

Tellado justifica, en todo caso, un acercamiento a Vox para gobernar en Andalucía “porque ese cambio pivota sobre el proyecto político del PP”. De esa manera entiende que no se traicionará la voluntad de cambio que han mostrado los andaluces en las elecciones autonómicas.

ELECCIONES MUNICIPALES

El secretario general del PPdeG reconoce que su partido lo tiene siempre más fácil en el rural que en las ciudades por el PP “se mueve mejor en las distancias cortas”, por eso cree que en las urbes gallegas “hay que hacer también política de proximidad y barrio”.

Pensando en la cita con las urnas del mes de mayo Tellado apuesta por trasladar a los ayuntamientos la idea de que es posible, también en los municipios, el modelo de estabilidad del PP en la Xunta.

Sobre el futuro del presidente de la Xunta, empieza ya el coro de dirigentes populares que piden a Núñez Feijoo que se vuelva a presentar a las elecciones autonómicas de 2020 y, Miguel Tellado, es uno de ellos. “Somos un gran partido, hay cantera, pero no hay dos Feijoos en el PPdeG, por eso formaré parte de los que le pidan que siga siendo el mascarón de proa de este gran proyecto político que respalda electoralmente la mayoría de los gallegos”.

Sobre la reforma de la constitución, asume que no hay que cerrase a ella teniendo claro el objetivo, y siempre con consenso. De todos modos, este no le parece el mejor momento “porque algunos están atentando contra el modelo contra el marco institucional”.

Tellado se sacude las acusaciones de que el PP está girando a la derecha en los últimos tiempos. “No lo creo, no ha habido congreso, ni cambios en nuestra ponencia política”, afirma, haciendo alusión precisamente a que en Galicia el PP gobierna con el apoyo de votantes socialistas que consideran que es un partido que defiende bien los intereses de la comunidad.