Linarejos deja de ser inexpugnable

Primera derrota de la temporada en casa. Los tres puntos vuelan para Loja que, con muy poquito en ataque, consigue tres puntos de oro. Corbarcho, ex del Linares Deportivo, hizo los dos tantos. El primero en el descuento del primer periodo y tras un saque de esquina no forzado con Josema como protagonista. El delantero granadino remató un balón de cabeza después del rechace de la defensa. Tras la reanudación, en la segunda y única ocasión de peligro del Loja CD, Corbacho volvería a marcar. Era el minuto 59' y justo cuando el Linares más estaba acosando al contrario. Y poco más hizo el equipo de Diego Delgado para llevarse los tres puntos, ofensivamente hablando.

Los azulillos, que tuvieron las oportunidades y el control de partido, sin embargo, no fueron capaces de doblegar a un buen Loja en defensa y con un portero, Oscar, estelar. El meta, que saltó al campo desde el banquillo por la lesión del meta Cámara, se doctoró en el campo de Linarejos con una actuación soberbia. De esta manera y ya concluida la primera vuelta, el Linares Deportivo pierde comba en la lucha del liderato y desaprovecha la oportunidad de colocarse en lo más alto de la clasificación. Para eso tenía que ganar al Loja y confiar en derrotar al Real Jaén el domingo 30 de diciembre. Pase lo que pase en ese derbi, el conjunto minero no podrá ser líder esa tarde. Además de la nota negativa de la derrota, en el club azulillo lamentan la expulsión de Pedro Beda al finalizar el partido, en el túnel de vestuarios y por increpar al trío arbitral. Se pierde la próxima cita ante su ex equipo.