Pablo Pérez cree que su candidatura "no va a suponer problemas" en el PP de Segovia

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Segovia, Pablo Pérez Coronado, ha apuntado este sábado en Palencia que cree que su candidatura de última hora, "no va a suponer problemas en el PP de Segovia" después de que el Comité Electoral eligiera a José Luis Sanz Merino como cabeza de lista.

Así lo ha asegurado después de que el presidente Nacional, Pablo Casado, anunciara a los candidatos de Castilla y León en el Centro Cultural de Palencia arropado por más de 400 afiliados, diputados, senadores, excargos del partido y simpatizantes palentinos.

Pérez Coronado ha manifestado que su nombre era uno de los que se estaban barajando en los últimos tiempos y que al final el partido, tanto a nivel nacional, como autonómico, como en Segovia "en el último momento" han apostado por él.

"No creo que vaya a suponer problemas, estoy convencido" ha aseverado en relación a que no haya sido el nombre propuesto por el Comité Electoral de hecho. "Me he puesto en contacto con miembros del partido de Segovia que me han mostrado su apoyo" ha aseverado, mientras añadía que en el momento que ya hay un candidato que emana de una elección, "todo el partido tiene que ir a una".

El candidato segoviano ha subrayado que va a salir a "arrasar" porque después de 20 años de gobierno socialista en Segovia se merece un cambio y generar una "nueva ilusión con un nuevo candidato" y un nuevo grupo.

Respecto a su juventud ha indicado que no ve en ella "ni una ventaja ni una desventaja" y ha apuntado su experiencia de siete años en el Ayuntamiento de Segovia y de otros nueve como presidente de Nuevas Generaciones en la provincia como su motivación para hacerse con el ayuntamiento de la capital segoviana.