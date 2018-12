Santa Claus llegó a la ciudad...en moto

Como enfatiza el villancico anglosajón Santa Claus llegó a la ciudad. Lo hizo un par de días antes y, como cada año, subido a una moto. No estuvo solo, no; porque desde su salida de Navia, más de 7.500 motos con un replicante de Papa Noel pilotando y otro replicante tirando caramelos escoltaron en todo momento a Santa Claus. Aprovechando las miles de bombillas led, Santa completó un recorrido por Vigo. Una cita que cada año va a más y, como es por una buena causa, pues todavía más encantados en la organización de que sea una marea roja de ilusión y solidaridad. Miles de “papanoelivers” haciendo sonar sus bocinas. haciendo rugir sus motos y tirando miles de caramelos a los niños y no tan niños que disfrutaban por las calles como si fuese el paso de la Vuelta Ciclista. Según la Policía Local, como nos contaba Daniel Barboni del Motoclub Galicia, hubo momentos en los que tardaron más de 20 minutos en pasar todas las motos que escoltaban a Santa Claus.

El Banco de Alimentos puede sonreír porque ya tienen miles de kilos de alimentos más donados por cada uno de los replicantes que se subieron a sus potentes caballajes para felicitar la Navidad en Vigo. Se calcula que dos toneladas y media de alimentos donaron estos barones rojos de la conducción motera y solidaria. Como es tradición, el alcalde de Vigo les recibió en Porta do Sol y allí celebraron una jornada navideña en la que era bastante difícil encontrar a algún amigo o familiar. Santa Claus llegó a la ciudad y, por lo menos en Vigo, nunca caminará solo. Era más de diez mil los que quisieron enseñarle las luces. Este lunes volverá; esta vez solo.