No piensa dimitir

Víctor Manuel Castro Mateo, marchador de 38 años ganador de varias medallas de oro y plata en campeonatos mundiales y europeos en categoría Master, daba positivo por Clembuterol y un derivado de testosterona en el Campeonato de España celebrado en Getafe el 17 de diciembre del año pasado. En declaraciones a Cadena SER, Víctor Castro negaba haberse dopado, explicando que el hipotético consumo de esas sustancias no provocaría mejora alguna en el rendimiento en una prueba como la suya, marcha atlética, pero que en todo caso una vez conoció el positivo, y a la espera del resultado de los contraanálisis, dejó de competir para no "engañar a nadie"

Víctor Castro señalaba que en su condición de atleta amateur y que no obtiene beneficio económico por competir no sigue una dieta tan controlada como los profesionales, lo que unido a la cercanía a las navidades de la prueba en que dio positivo podría explicar la presencia en su cuerpo de ambos esteroides, utilizados en la industria cárnica para engordar el ganado. El caso ha tenido una gran repercusión en redes sociales, e incluso el Partido Popular ha solicitado que tome la decisión política "más responsable" en la medida que no representaría el mejor ejemplo para los jóvenes. A este respecto, Castro calificaba la postura de los populares como " carroñera " y descartaba tajantemente que vaya a dimitir

En redes sociales, la alcaldesa de Puertollano Mayte Fernández ha mostrado su apoyo a su concejal señalando su condición de deportista aficionado y destacando que “si fuera un deportista profesional sí que sería un tema más importante”.