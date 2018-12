Condenan a siete meses de prisión a un hombre que disparó a la cara a una perra

Un hombre ha sido condenado a siete meses de prisión por un delito de maltrato animal, por disparar de forma intencionada a una perra. Es el caso de Canela, denunciado por la Asociación Dejando Huella y que llegó a los tribunales en noviembre.

Dejando Huella hizo pública esta agresión que tuvo lugar en agosto de 2015, cuando el ahora condenado disparó a esta perra en la cara, cuando se encontraba bajo la tutela de la asociación animalista. La sentencia inhabilita a este hombre a tener, comerciar o ejercer cualquier profesión en contacto con animales.

El condenado no entrará en prisión, al no tener antecedentes, pero no podrá cometer delito alguno durante los dos próximos años. Este hombre también tendrá que inmdenizar con casi 300 euros a Dejando Huella por los gastos del veterinario, que pagó el colectivo. Canela fue adoptada y se recuperó de las heridas, perdió la visión de un ojo por el disparo.