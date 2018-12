Garrido: "No cambiaremos el proyecto de la carretera Campos-Llucmajor"

El pacte en el Consell de Mallorca no modificará el proyecto de desdoblamiento entre Campos y Llucmajor. La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, asegura que la manifestación de ayer no cambia sus planes y las obras seguirán para tener lista la nueva autovía a finales de 2020. Cree Garrido que no les pasará factura en las elecciones pese a la advertencia de quedarse en casa y no ir a votar que han hecho los miembros de la plataforma antiautopistas.

Garrido defiende la gestión hecha por el equipo de gobierno “en favor de la protección del territorio y de la sostenibilidad”. Cita la consellera insular la zonificación, el plan de equipamientos comerciales, la ley de caminos. Son ejemplos que para Garrido “demuestran las políticas de izquierdas y proteccionistas del pacto”.

Asegura que respeta la manifestación de este domingo “pero el proyecto seguirá adelante”. Considera que es una vía necesaria por su alta siniestralidad y es un proyecto que reduce sustancialmente, dice, el impacto que tenía la propuesta aprobada por el PP en la pasada legislatura.