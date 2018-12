Falta logística para atender a las 87 mil familias que viven con rentas inferiores a 350 euros en Balears

En el programa de este lunes hemos iniciado un recorrido por varias asociaciones dedicadas a ayudar a las personas más necesitadas en nuestra comunidad, para que nos muestren la otra cara de la Navidad. Desde la Asociación Tardor, su secretario, y responsable del comedor social, Toni Bauzà, ha lamentado la falta de logística para poder llegar a las 87.000 familias que viven con rentas inferiores a los 350 euros en Balears. Haciendo una radiografía de la situación actual, Bauzà ha añadido que en las Islas "hay 275.000 familias que no pueden dar respuesta ante alguna situación inoportuna o fortuita que les pueda sobrevenir" y ha añadido que en el comedor social de la asociación el 80% de las personas que acuden son españolas y el 20% inmigrantes, y que entre estos últimos hay un número destacado en situación irregular. También ha dado otra cifra escalofriante: "el 48% de los ancianos de Balears tienen pensiones por debajo del umbral de la pobreza".

La furgoneta de la Asociación Tardor ha realizado este año más de 550.000 quilómetros repartiendo alimentos a personas y familias necesitadas .

Quienes quieran contactar con la Asociación Tardor pueden hacerlo acudiendo a su sede de Palma, situada en la calle Reina Constanza, 10 de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 12 a 15 horas o visitando su página de facebook.

Desde la Asociación ADIS (DIgnitat i Solidaritat), Miquel Coll ha detallado que desde ADIS "intentamos rescatar a las personas antes de que caigan en esas situaciones de extrema pobreza". Coll ha incidido en la necesidad de apoyar las acciones que lleva a cabo la entidad, y ha recordado que su labor es "más reivindicativa": "Estamos reivindicando que todo el mundo tenga derecho a unos ingresos económicos y que éstos estén por encima del umbral de la pobreza". Coll ha animado a acercarse a sus sede en la calle de la Rosa, 3 de Palma o contactarles en el número de teléfono 694447602.

Por su parte, Jaume Santandreu, director de Can Gazà, ha calificado este Instituto contra la Exclusión Social de "lugar en mitad de un oasis y el desierto" y ha destacado que su lucha se centra en "devolver la dignidad a los pobres". Ha mostrado su incertidumbre ante la posibilidad de que la nave Marginàlia, de Can Gazà, situada en el Polígono de Can Valero, pueda cerrar sus puertas "porque no tenemos ayudas". Santandreu, que lleva 47 años luchando para ayudar a personas necesitadas en el mundo de la marginación, ha expresado su tristeza y sentimiento de fracaso al "no poder conseguido bajar el último escalón", el de "los enfermos mentales tirados en la calle", ya que "no hay ni un sólo sitio para acogerlos, porque eso no da votos", ha lamentado. Asimismo, ha invitado a los oyentes a visitarles a su nave de Can Valero, situada en la calle Asibal 4.