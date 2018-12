El cordero y la pava, lo más demandado en la cena de Nochebuena en los hogares de los murcianos

Los mercados de la Región hoy están de bote en bote. Se ultiman los preparativos para la cena, y en las mesas de los murcianos no se escatiman esfuerzos y dinero para hacer de ésta una noche muy especial. No faltará el marisco, aperitivos variados, el jamón, como no, y sobre todo, la carne. Entre lo más demandado, el cordero y la pava, para el tradicional Guiso de pelotas.

Asados de cordero o cabrito, o pavos rellenos son otras alternativas.

El pescado y el marisco también están entre las preferencias de los ciudadanos, sobre todo el besugo o la merluza. Y entre el marisco preferido, la gamba y el langostino.

También se impone hacer cenas más livianas, a base de aperitivos y sin plato fuerte, para hacerlo más ligero. Y los hay también que van a mesa puesta, y no tienen idea del menú navideño.

Y es que no hay mayor placer que ir de invitado a cenar, y ahorrarse coger el delantal y meterse entre fogones.

Tampoco faltan en la mesa los tradicionales dulces navideños, de los que la Región tiene una amplia variedad. Mantecados, cordiales, polvorones, que no falte el turrón, o las tortas de recado de Murcia, por ejemplo.