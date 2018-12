La ONCE reparte 240.000 euros en Palencia

La ONCE ha repartido un premio de 240.000 euros en la ciudad de Palencia, donde se ha vendido un cupón del nº 57042, serie 055, correspondiente al sorteo del sábado, día 22 de Diciembre de 2018, habiendo sido premiado dicho boleto con un importe total de 240.000 € (24.000 € el primer año y 2000 € al mes durante 9 años). El agente vendedor de la ONCE, Rafael Cítores Pobes, es quien ha traído la ilusión a nuestra ciudad donde vende el Cupón y el resto de productos de juego de la ONCE desde Diciembre de 2012.

Actualmente ejerce la venta de los productos de la organización en un kiosco ubicado en la Avda. de Valladolid – frente al Centro Cívico-. Forma parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 725 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre sus clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.