Susana Díaz: "En esto consistía la regeneración, en que aquí se cobraba poco y había que cobrar más"

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha lamentado que "la primera medida de regeneración política" acordada entre PP y Ciudadanos haya sido "la de subirse el sueldo". Para la presidenta, queda claro así "lo que para ambas fuerzas significa la regeneración: Que aquí se cobraba poco y había que cobrar más".

En la tradicional entrevista concedida a la SER Andalucía con motivo del día de Navidad, Susana Díaz recuerda también que ni PP ni Ciudadanos pueden acordar ninguna medida hasta que no cuenten con el visto bueno de Vox. "No es un acuerdo a dos. Es un acuerdo a tres, porque no tienen votos suficientes para nada y no pueden tomar ninguna decisión en Andalucía que no cuente con el visto bueno de Abascal", ha recordado.

La SER Andalucía emite este martes 25 de diciembre la entrevista completa con la presidenta de la Junta en funciones, conducida por el director de Contenidos, Diego Suárez. Será en la edición regional de Hora 14.