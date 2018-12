El descenso de la natalidad hace peligrar las pensiones

Estamos en el 2018 y el número de nacimientos no para de descender. Así lo explica Rodrigo Hernández, el delegado de Save the Children en la Comunitat Valenciana a la Cadena SER. El motivo dice los pocos recursos económicos actuales.

La Ong advierte que el número de nacimientos se ha desplomado aquí en los últimos años. Nacen un 40% menos de niños ahora que hace 43 años. En 1975, en la primera mitad del año, nacieron más de 32.000 niños. Este año 2018, 18.000. Y el problema es que sin niños y con una población cada vez más mayor lo que peligran son las pensiones.

Datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística acreditan que estamos en cifras históricas. Que estamos ante el número más bajo de nacimientos registrado. Una tendencia negativa que viene registrándose año tras año y que Save the Children considera que no se está afrontando desde las administraciones como toca.

El gran problema de tener hijos hoy es lo que cuesta mantenerlos. Hay familias a las que ese gasto puede abocar directamente a la pobreza por eso es necesario que las administraciones ayuden, se mojen, y lo hagan con políticas a largo plazo. Una ley, como la valenciana, va por el buen camino pero precisa de un compromiso ajeno a vaivenes políticos para que poco a poco se vaya invirtiendo la tendencia.

Porque lo que está en juego no es cualquier cosa. En una sociedad con cada vez menos jóvenes en edad de trabajar y con cada vez más pensionistas, son las pensiones las que peligran. Por eso Save the Children pide una prestación por hijo a cargo de 100 euros, no los poco más de 24 actuales, porque como de forma muy gráfica dice Hernández, las pensiones comienzan a pagarse en la guardería.