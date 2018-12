Puig: "Se ha normalizado la Comunitat poniéndose fin a la crispación"

En enero se reunirá, por primera vez en la historia, la comisión bilateral Generalitat-Gobierno de España. Es este uno de los anuncios realizados por el President de la Generalitat Ximo Puig en la tradicional entrevista que ofrece a la Cadena SER el día de Navidad en el informativo Hora 14.

En esa entrevista Puig se ha mostrado convencido de que la Comunitat está mejor que hace tres años y medio, y así lo evidencian, ha dicho, indicadores económicos como la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo o el aumento de las exportaciones valencianas. Según Puig la imagen de la Comunitat ha mejorado, también la convivencia, y sobre todo, dijo, se ha acabado con la crispación. Y ha puesto de ejemplo el último pleno de les Corts, el de la aprobación del presupuesto.

El President ha dejado entrever que no adelantará las elecciones autonómicas, una idea con la que ha coqueteado en los últimos meses. Y lo hacía afirmando que la prioridad ahora no es hacer cálculos postelectorales sino acabar "bien" el gobierno y acometer todas las cosas pendientes.

Ximo Puig ha contestado a las preguntas que le ha realizado el periodista de la SER Julián Giménez / CADENA SER

Puig no ha querido responder a la pregunta de si aceptará ser Vicepresidente en el caso de que Compromís adelante al PSPV en las elecciones de mayo. Ha dicho que no le gusta hacer "política ficción". Además ha negado que se haya desinflado su tono reivindicativo en el asunto de la financiación autonómica. Según Puig no han dado "ningún paso atrás" y se lo traslada a Pedro Sánchez "por activa, pasiva y perifrástica". Puig cree que Sánchez ha entendido el "problema valenciano".

Línea 10 de metro y comisión bilateral

Puig ha recordado el compromiso de Sánchez de reservar un 10% del dinero del presupuesto general del estado a inversiones de la Comunitat además de otras medidas transitorias, como la dotación de más dinero para la aplicación de la ley de dependencia en función de la población valenciana. Es, más, para abordar todos los asuntos que son competencia del Estado y que afectan a la Comunitat Valenciana, el President anunciaba la primera reunión de la comisión bilateral.

Un momento de la realización televisada de la entrevista a Puig / CADENA SER

No ha sido este el único anuncio. El President de la Generalitat también ha avanzado que en enero se presentará el proyecto en su conjunto de la línea 10 de metro de Valencia y en febrero se adjudicará la primera obra. Unas obras, que se prolongarán unos años y con las que se pondrán fin al "agujero" que dejó el PP.

Andalucía, Catalunya y adelanto electoral

En la entrevista el President también se ha referido a dos asuntos nacionales que monopolizan el interés informativo: el conflicto catalán y la conformación del nuevo gobierno andaluz. También ha hablado de la posibilidad de adelanto electoral si Pedro Sánchez no saca adelante los presupuestos generales.

Julián Giménez y Ximo Puig al término de la entrevista / CADENA SER

En ese sentido Puig se ha mostrado partidario de agotar la legislatura porque "España ha vivido en los últimos 7 años en una incertidumbre permanente". Sobre la aprobación de los presupuestos generales del estado, Puig apelaba a los partidos que apoyaron la moción de censura pidiéndoles el apoyo por responsabilidad.

Sobre Catalunya el President Puig se ha mostrado crítico con el independentismo radical al que ha acusado de actuar de una forma "irresponsable" pero también criticó a la "deriva aznarista de las derechas" por alimentar la confrontación. En ese sentido ha dicho que no hay que renunciar al diálogo aunque no sea fácil.

Al President de la Generalitat también le hemos preguntado por el papel que debe desempeñar el PSOE andaluz y Susana Díaz una vez vez se consuma el cambio de gobierno en la Junta. Según Puig el PSOE debe liderar en Andalucía la oposición y deja en manos de los socialistas andaluces la decisión de la continuidad de Díaz.

Y sobre la figura de Felipe VI Puig afirma que la institución monárquica "estará en tanto en cuanto esté legitimada por la Constitución" y ha destacado el papel de moderador que debe tener la jefatura del estado. En sentido reconocía que ahora no se trata de generar nuevos problemas a la sociedad española.