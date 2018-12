Maroto confía en el 'contacto bilateral' con el inversor interesado en Made

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mostró hoy su confianza en el “constante trabajo” que está llevado su departamento con diversas reuniones para que fructifique el “contacto bilateral” que mantiene con el inversor interesado en adquirir Made y los acreedores de la empresa, en proceso de liquidación, y garantizar así su futuro en Medina del Campo (Valladolid). “No me desilusiono fácilmente, soy optimista y creo en labor muy discreta que se hace, por lo que mantengo la esperanza de dar buenas noticias sobre un proyecto industrial tan bonito”, señaló.

Así lo dijo en declaraciones recogidas por Ical en el transcurso de una visita a su localidad natal, donde se mantiene la preocupación por el futuro de la planta dedicada a la fabricación de elementos para torres y herrajes. “Entiendo que para los trabajadores y familias cada día que pasa es un motivo de desesperanza, pero desde el Ministerio me he comprometido a trabajar de forma muy intensa con todas las partes para llegar a una solución”, añadió.

En ese sentido aludió al proyecto Reindus del Ministerio para proporcinar el desarrollo de proyectos empresariales y en plantas en proceso de cierre, citando el caso de la empresa de energías renovables Vestas, ubicada en Villadangos del Páramo (León), que “ha sido un claro ejemplo” con su reciente adquisión por parte de un inversor para continuar con la actividad industrial.

“Vestas no es como Made, donde la situación de liquidación tras un proceso concursal hace que todo se complique y no entramos a actuar cuando el problema se originó. En cualquier caso, nuestro trabajo va a seguir en la línea de resolver conflictos industriales y también de generar oportunidades. No hay plazos por que las partes deben primero sentarse a hablar y ponerse de acuerdo en el precio de venta y en cuanto al proceso concursal de liquidación”, matizó.

Además, la ministra de Industria señaló que el Comité de Empresa de Made está permanentemente informado de todos las gestiones ministeriales, y precisó que habló la pasada semana con sus miembros y también lo hará hoy durante su presencia en Medina del Campo. “Quiero transmitirles que para nosostros la prioridad es mantener la unidad productiva, bien sea Made u otra empresa que se haga cargo de las instalaciones”, mantuvo.

Según Maroto, su departamento seguirá en la línea de trabajo para que en Medina del Campo la planta de Made cuente con un proyecto empresarial viable, y adelantó -aunque no quiso precisar lugar y empresa beneficiada- que la próxima semana, en concreto el 26 de diciembre, habrá “una buena noticia” para dar una solución a otra de las “crisis industriales que gestiona el Ministerio de Industria”.