El Banco de Alimentos de Vigo canta por Navidad

El I wanna wish you a Merry Christmas que tan bien cantó José Feliciano, que tan bien modernizó Boney M también se ha cantado en el Banco de Alimentos de Vigo. Una apuesta es una apuesta y un reto es un reto. Su presidente y varias voluntarias se habían comprometido en Hoy por Hoy Vigo a cantarnos algo si superaban la cifra del año pasado. Y así fue. De 325.000 kilos pasaron a 330.000 y han tenido que afinar las cuerdas vocales para sorprendernos en el programa. Comienza a ser ya una tradición navideña más que nos canten algo los voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo. Tendría que ir pensando Pedro Pereira en darle forma a una coral polifónica con esas voces tan reconocibles en cada Navidad. Así sonó y así grabaron, gracias a Ruth Villar, el I wanna wish you a Merry Christmas versión Banco.

