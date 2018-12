Así fue 2018 en el norte de Madrid

Dos atropellos mortales y dos graves agresiones a jóvenes

En clave de sucesos nada más comenzar el año 2018, una joven de 17 años era encontrada en el arcén de la carretera M-117 en el camino habitual que recorría para coger el autobús y acudir a su instituto en Algete. Había sido atropellada.

El presunto autor de los hechos fue detenido acusado de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro pocos días después en el Aeropuerto de Barajas. Estaba intentado huir a Argentina, pero desde el exterior de su vivienda contó a un familiar el crimen, un vecino le escucho y avisó a la policía. Este año se produjo otro trágico atropello, el conductor de una furgoneta arrollaba a un ciclista acabando con su vida en la carretera de Algete. Dio positivo en alcohol.

El año ha estado también marcado por el asesinato de un joven de 21 años vecino de Alcobendas en el Paseo de Europa. Otro joven de 20 años aparecía en el suelo, inconsciente y con notables signos de violencia a las puertas de un bar de la localidad de San Sebastián de los Reyes.

20 días después Miguel Ángel salía del coma, aunque aún no se ha aclarado que ocurrió.

La llegada de Netflix y el 50 aniversario de la UAM

Una de las noticias más leídas en nuestro digital sermadridnorte.com ha sido el anuncio de Netflix de establecer en la Ciudad de la Tele de Tres Cantos su primera sede para producir ficción en Europa. El regidor de la ciudad celebraba esta apuesta por su localidad. Es Jesús Moreno.

La Universidad Autónoma de Madrid ha celebrado este 2018 el 50 aniversario de la entrada en vigor del decreto ley que creo esta institución junto con la de Universidad Autónoma de Barcelona. Medio siglo de historia. Una etapa en la que la institución ha llevado a cabo numerosos proyectos solidarios, medioambientales, sanitarios y de cooperación.

Sin soluciones para los problemas de movilidad

En 2018 tampoco llegó el tren de Cercanías a Soto del Real, Algete y San Agustín del Guadalix– con tres años de retraso de la fecha de puesta en marcha comprometida. Ni el gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez dieron respuesta a las movilizaciones de alcaldes y vecinos. Juan Lobato.

Además, la llegada del nuevo Ministro de Fomento socialista frenó el proyecto de la variante de la A-1, atendiendo las reclamaciones del ayuntamiento también socialista de San Sebastián de los Reyes que siempre se opuso al trazado actual por afectar a una de sus urbanizaciones.

Casi de manera coincidente mientras en Madrid capital se ordenaba la retirada de todos los patinetes eléctricos, en Alcobendas se implantaban esta nueva forma de movilidad, con 60 nuevos aparatos en sus calles. Alcobendas se mantuvo en 2018 como el que posee la calle más cara de España; con una media de coste de 6 millones de euros por algunos de los lujosos chalets de el Camino del Sur de la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Por cierto, que en 2018 Colmenar Viejo vio nacer a su habitante 50.001, el pequeño Hugo Sánchez.

‘La patata caliente’ de los residuos del norte

Uno de los mayores conflictos entre los alcaldes de los grandes municipios del norte de Madrid es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Ninguno acepta acoger en sus términos municipales la nueva planta de tratamiento mientras que el vaso actual del macro vertedero de Colmenar Viejo está a punto de llegar a su máxima capacidad. El alcalde de este municipio, Jorge García ya anunciado que llevará ante la Fiscalía de Medio Ambiente la decisión de la Mancomunidad de Residuos presidida por el de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa de abrir un nuevo vaso.

Terminaremos el año sin saber cuál es el futuro de los residuos de 80 municipios del noroeste de la región, en torno a 600.000 vecinos.

El verano del Palacio Valdés

En pleno mes de agosto el ayuntamiento de Manuela Carmena anunciaba la habilitación del Palacio Valdes para la acogida de MENAS, menores extranjeros no acompañados. El ayuntamiento de Tres Cantos, donde se encuentra el edificio, se enteraba del proyecto a través de los medios de comunicación y alegaba que el uso educativo del palacio era incompatible con el residencial, que no tenía pasada la Inspección Técnica de Edificios y que la situación – recordemos la saturación del centro de Hortaleza - no era de emergencia social como alegó el ayuntamiento de Madrid. Desde la capital no se llegó a presentar ni un solo documento ante el consistorio tricantino antes de renunciar al proyecto.

El norte de Madrid también vivió los conflictos del final de los contratos de alquiler con o sin opción a compra en viviendas de protección pública vendidas a fondos de inversión. Las protestas por un cambio de condiciones, calificadas como abusivas por las familias perjudicadas, se sucedieron en La Maquinilla de Colmenar Viejo, las Mil Viviendas de Tres Cantos, las de las calles Río de Manzanares El Real o Juan Gris de San Sebastián de los Reyes, donde el pleno municipal declaró “non grata” a una de ellas, Lazora.

Jorge Martín cumplió su sueño

En el deporte, este 2018 nos regaló vivir como un joven de 20 años de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín cumplía el primero de sus sueños, proclamarse campeón del mundo de Moto 3. Cuatro años antes confesaba en Hoy por Hoy Madrid Norte que su madre no le dejaba tener moto fuera de los circuitos.

Joana Pastrana conseguía revalidar el título de campeona del mundo de boxeo en peso mínimo y lo hacía en su ciudad, en Alcobendas.

Otra alegría para nuestro deporte fue la vuelta del club Balonmano Alcobendas a la máxima categoría siete años después de su descenso.