Kosu Nuno tiene hasta hoy para recurrir el fin del plazo de compra de Caramelo

La empresa Kosu Nuno tiene hasta hoy, 26 de diciembre, para presentar recurso ante la negativa que le dio la jueza a la petición de una prórroga en el plazo para depositar el pago de la puja que ganó para quedarse con Caramelo.

El juzgado mercantil número dos de A Coruña notificó el 14 de diciembre que deniega a Kosu Nuno la ampliación de tiempo para hacer el abono. La empresa tiene un plazo de cinco días hábiles más un día de gracia para recurrir esta decisión (el 24 de diciembre es inhábil en la justicia). De tal forma, el plazo termina a las 15,00 horas del miércoles.

Todo ello si la notificación de la providencia ha llegado de forma correcta, si bien las mismas fuentes explican que este auto se ha tramitado por el cauce normal, por lo que en caso de existir algún problema deberá ser probado.

En su día se adjudicó la marca Caramelo a Kosu Nuno, pero todavía no se ha formalizado al no depositar esa compañía el pago. Recientemente, el juzgado le dio un plazo de 10 días para hacer el abono, lo que fue recurrido por la empresa para solicitar una prórroga, pero la jueza contestó que no lo ampliaba porque las circunstancias alegadas eran ajenas al concurso.

Paralelamente, el juzgado emitió esta semana otra providencia en la que pregunta a los acreedores privilegiados de Caramelo, que son Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social, si están a favor o no de que la adjudicación de la marca pase al segundo postor en la puja.

Esta última providencia, con fecha del 19 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, viene después de que el administrador concursal de Caramelo así lo solicitase al juzgado, dada la posibilidad de que los derechos de la empresa Kosu Nuno a quedarse con la marca decaigan por no depositar el pago correspondiente.