Homenaje a todas las Asociaciones y Colectivos

Sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar, supuestamente el último del año, que aprobaba por unanimidad todos los puntos incluidos en el orden del día.

Como más significativo en el punto primero, se aprobaba un Plan Económico Financiero Municipal, el alcalde, José Luis Hidalgo, explicaba “… Cuando concertamos el préstamo obligatorio, para pagar las sentencias judiciales, por la expropiación del instituto, por el convenio con COVIAL, sentencias que se ha encontrado esta corporación, que vienen de atrás, hubo que concertar, obligatoriamente un préstamo para eso… Esto supuso que rebasamos el límite de gasto que tenemos concedido como ayuntamiento… Se trata de un mero trámite burocrático, para comunicarle al Ministerio, mediante el informe te interventor municipal, no supone ningún tipo de medida… El techo de gasto viene financiado por un préstamo, que sacamos, que es algo excepcional y que no se vuelve a repetir en ejercicios sucesivos…”.

El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Juan López, suscribía la información del alcalde para votar a favor, “… Ya se nos explicó en comisión y se nos ha explicado ahora también, por parte del sr. Alcalde, es un plan financiero que hay que hacer por el tema de las sentencias y demás, por lo de COVIAL y el Instituto, hemos estado viendo los informes técnicos, tenemos el plan financiero… Y además hemos visto que está avalado por el estado, la forma de devolverlo, de cómo afrontarlo, y además tiene que cumplir una serie de preceptos legales, que en este caso los cumple, toda la legalidad… Por lo tanto, decimos que sí.”

También se pronunciaban a favor PP e IU, y, por supuesto, el grupo socialista.

Comentar, especialmente significativo, el pronunciamiento a favor de los grupos de la oposición, puesto que han sido innumerables las ocasiones, en las que, a lo largo de los últimos años, todos los grupos han criticado y lamentado en nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Jódar, que a 31de diciembre de 2.017, alcanza los 6.238.000 €uros, con incremento en el último año de 1.121.000 €uros, precisamente para hacer frente a la mencionada sentencia.

Cesión ‘Parque Periurbano Trascastillo’

Todos los grupos destacaban la importante labor que desarrollan desde la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, por lo que no dudaban en votar a favor para la prórroga de la Concesión Administrativa, durante cinco años más.

El alcalde, en la intervención final de esta propuesta, incidía, “… Jódar se ha convertido en un referente en actuaciones medioambientales, en recuperación de nuestro entorno, ‘El Paso’, ‘Barranco la Arena’, ‘El Nacimiento’, los cauces de nuestros barrancos… El mérito no solo lo tiene el ayuntamiento, la corporación que se lo propone como fin, sino las herramientas que utilizamos para esto… Una de las herramientas más afables, más agradables, con la que más a gusto hemos trabajado siempre, es con los/as amigos/as de Guardabosques, que siempre, bien orientados, dedican un especial interés a los más pequeños. A los que tenemos que educar en valores, en este caso, en valores medioambientales, en valores de respeto a nuestro entorno natural… El municipio, la sociedad, en general, tienen una deuda con esta asociación, en cierto modo, debemos compensar, con otro tipo de cuestiones, también, pero, por supuesto, con la prórroga de esta concesión del Parque Periurbano.”

Plan Municipal de Vivienda y Suelo

Con esta propuesta se resuelven las alegaciones, “… no se han presentado alegaciones de envergadura, se trata de especificaciones técnicas…”, incorporadas desde la Junta de Andalucía, “…Que en nada alteran el contenido, ya aprobado con anterioridad… Por lo que procede a la aprobación definitiva…”.

Prórroga Plan Oportunidades entre hombres y mujeres

El ‘Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres’, vencía con el año, con la prórroga se pretende completar la ‘Campaña del Juguete No sexista’, para que pueda completarse con la Campaña de Reyes y también la representación de la obra de teatro prevista dentro de la Campaña del 25 N, ‘Contra la Violencia de Género’, aplazada para que se pueda representar en las primeras semanas de 2.019.

Conmemoración del Centenario de la concesión del Título de Ciudad

En este punto el alcalde informaba de la celebración, el 27 de febrero de 2.019, de un acto conmemorativo del primer centenario de la concesión del título de ciudad y el tratamiento de Ilustrísimo al Ayuntamiento de Jódar, “… Queremos, ese día, entregarle a todas las asociaciones, a todos los colectivos la bandera de Jódar… Lo que hoy se propone es, por un lado, es el otorgamiento de esa bandera, por otro lado, se le encomienda, al cronista oficial, que haga un listado de esas asociaciones que están vivas, que existen o que alguna vez existieron y que aún haya representantes, aunque estén resueltas, pero por el trabajo que se haya realizado… Hagamos un llamamiento, a todos los vecinos y vecinas, en general, para que cualquiera, que tenga algo que aportar, lo haga llegar a los concejales o al cronista… Quisiéramos que no se quedara nadie en el tintero, pedir la colaboración… Si alguien hace cincuenta años participó de una asociación, que un colectivo que aportó a Jódar, pero que hoy no está funcionando, y, en su día, trabajó y colaboró por el desarrollo de nuestro pueblo, que se tome toda la confianza, que nos lo diga, porque vamos a intentar no dejar a nadie…”.

Anuario fotográfico

Ya al margen del orden del día, inicialmente previsto, el alcalde daba a conocer la publicación, desde el Ayuntamiento, de un anuario fotográfico con todas las actividades de tipo educativo, cultural, formativas, deportivas, lúdicas y festivas, desarrolladas a lo largo del año, que se repartirá durante las próximas fechas, en los comercios de la localidad, “… Un homenaje al trabajo del pueblo de Jódar, de las asociaciones, de los colectivos, de la participación de nuestros vecinos y vecinas… Tiene cientos de fotografías, en las que se reconocerán todos los que han participado…”.

Felicitaciones portavoces grupos políticos

Y, además, ofrecía un turno de intervención a los portavoces de todos los grupos políticos de la oposición, para que estos transmitieran sus mensajes y saludos navideños.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, destacaba el carácter olivarero del pueblo y sus vecinos y vecinas, “… Que lo pasen de la mejor forma posible, que todos estos días, a pesar de que en Jódar, por ser un pueblo olivarero, un pueblo de Jaén, estamos inmersos en la gran campaña de la aceituna que, prácticamente, directa o indirectamente, a todos nos pilla… Pero bueno, sabemos disfrutar, también, de esos momentos que tenemos, por la noche, para dialogar, conversar con la familia, y hacer noches más entrañables que las de todo el año… Desear que la navidad sea en paz y concordia, que las noticias sean buenas, que las malas vengan muy de tarde en tarde o casi nunca… Desear que el año que viene sea mejor que este o, como se suele decir, que me quede como estoy… Que el año que viene depare para todos los galdurienses de Jódar y los que están fuera, desearles lo mejor desde aquí… Que aquí tenemos un pueblo, como bien ha dicho antes el alcalde, un pueblo vivo, un pueblo que no para de trabajar, de buscarse la vida, de tirar para adelante, de disfrutar, cuando procede…”.

El portavoz del grupo municipal Andalucista, Juan López, lanzaba una reflexión en clave política, “… Me dirijo a los vecinos para felicitarles, pero también quiero aprovechar la ocasión, para invitarles a hacer una reflexión, cuando está próximo a terminar este año 2.018 y muy venidero ya, muy pronto va a venir el 2.019… Pensemos, siempre, que es lo que queremos en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra familia, para ese futuro inmediato que nos vienen, para nuestros hijos, para nuestros mayores… Si es una vuelta al pasado y un estancamiento o si queremos progresar, si queremos ir hacia el futuro, hacia el progreso, y eso lo debemos pensar en todos los ámbitos de nuestra sociedad… Doy las gracias a todas las personas que han confiado en mí, en mi grupo de trabajo, con nuestras debilidades, con nuestras virtudes, pero que somos un referente para resolver sus dudas, sus problemas o, simplemente, en algunos casos, para charlar, para un rato de amistad… Estoy muy agradecido a mis vecinos por el respeto y la gratitud que me brindan día a día… Deseo a todos los vecinos de Jódar, a todos los galdurienses, que vivamos unos días diversión, de desconexión, de fiesta, junto a nuestros amigos y seres queridos…”.

Por su parte la portavoz de IU, Juana Cazorla, incidía en recuperar los valores de la familia, “… Desde Izquierda Unida, sabemos que son unas fechas en las que se reúnen las familias, y donde se hacen unas valoraciones, porque son del año, son unas fiestas muy entrañables, donde nos ponemos a reflexionar de lo que se hace mal y lo que nos rodea… Creemos que hay que poner encima de la mesa los valores, recuperar los valores de la familia, de la amistad, de la compañía, de la solidaridad, que pensemos en los que no tienen. Eso nos implica, que en estas fiestas quizá es que en estas campañas que se hacen, nos dan más a que seamos más generosos, que nos preocupemos del que no tienen nada, sobre todo quién no tiene para comer, o que cualquier niño no tenga ningún juguete… Digamos que tenemos que potenciar eso, que no caigamos en la trampa de decir que hay una fecha concreta en el año que debemos ser solidarios… Y por eso, desde Izquierda Unida, queremos dejar claro que son fechas en donde el ser humano… Ponemos encima de la mesa unos valores, pero que hay que mantenerlos a lo largo de todo el año… Al pueblo de Jódar felicitarlos, decir que las cosas malas vienen solas, las buenas hay que disfrutarlas, las poquitas cosas que tengamos disfrutarlas, que sepamos, más que materialistas, de valorar lo que tenemos, sobre todo la salud, que nos estamos volviendo en una sociedad muy materialista, y creemos que a nuestros niños tenemos que inculcarles eso, que no es importante el juguete, que cuanto más caro mejor… Disfrutar de la vida, que, a veces, no la valoramos…”.

Cerraba las intervenciones el alcalde, José Luis Hidalgo, destacaba la complicidad y el trabajo de todos los vecinos y vecinas, “…Un año en el que hemos avanzado, en tiempos, enormemente, complicados y hemos avanzado por la complicidad, por el trabajo de todos nuestros vecinos y de todas nuestras vecinas. Cada vez Jódar es más reconocida fuera, por las verdaderas bondades de nuestro pueblo, por lo mucho que tenemos que aportar, cada día Jódar es más conocido por ser ese premio Educaciudad de Andalucía, por ser eso pueblo ejemplo de convivencia, todo ese trabajo lo han hecho todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Jódar, nosotros, simplemente, somos su herramienta… Mi preocupación es que avancemos, pero que avancemos todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque una de las cosas que más orgulloso me hacen sentirme, como alcalde, es que Jódar ha demostrado y demuestra que es un pueblo solidario, que apuesta por la igualdad, que tienen muy claro que no se pueden perder las políticas sociales… Que nos ayudan a caminar todos juntos… Aunque tenemos que estar contentos por la buena campaña de aceituna, pero la mujer sigue siendo desplazada, le sigue costando, incluso aunque haya una buena campaña, tener trabajo en la aceituna… Ese es mi primer deseo para 2.019, que se tomen las medidas, especialmente, sociales para que la mujer pueda participar en igualdad de derechos, en igualdad laboral en la campaña de aceituna. Que el campo, por desgracia, con la mecanización, se ha convertido en, enormemente, sexista, y que hay que acabar con eso, hay que acabarlo desde la concienciación… Un abrazo muy fuerte para todas mis vecinas y vecinos, especialmente para tres familias, no voy a decir más… Mis mejores deseos para todo nuestro pueblo, que sigamos así, para ser ejemplo, de todos quienes nos miran. Feliz Navidad, próspero, solidario, igualitario año 2.019.”.