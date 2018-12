Elena López Garrido, Almudena García y Helena Yerves, ganadoras del concurso 'Un Smartphone para el Flamenco'

El proyecto se ha desarrollado durante el primer trimestre con más de 170 alumnas y alumnos de segundo de ESO, en las clases de música, ha contado con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales-Instituto Andaluz del Flamenco, el IES Juan López Morillas y el Ayuntamiento de Jódar, con la actuación del cantaor Juan Pinilla, acompañado a la guitarra por Antonio de la Luz.

A la final han accedido 24 alumnas y alumnos, 4 por cada uno de los cursos. Se desarrollaba en la sede de la Peña Cultural Flamenca de Jódar. La final consistía en que Juan Pinilla interpretaba hasta nueve cantes, que los alumnos y alumnas tenían que ir identificando.

Según publica Toni Mula, profesora de la actividad, en su perfil en una red social, “…Los participantes del concurso "un smartphone para el Flamenco", después de dos meses escuchando y sintiendo al flamenco, hicieron falta diez cantes sin tirititran, ni palmas, ni ysyais ni tiritiris, para que nuestros participantes cayeran en un error.

Serranas, seguirilla, soleá, bulería, soleá por bulería, alegría, colombiana, tangos, fandangos, fandangos de Huelva, taranta, granaina y malagueña.

Porque ellos reconocen estos cantes por las emociones que les hacen sentir…”

La final del concurso la presentaba el presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, Blas Blanco, que agradecía la colaboración de todas las partes implicadas, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, IES Juan López Morillas y especialmente del Ayuntamiento de Jódar y de la concejala Juani Vílchez, “… Aquí ha intervenido mucha gente para que esto salga para adelante, incluso hubo un problema burocrático y, entre el Ayuntamiento y la concejala Juani Vílchez, y salió la magia, que resolvieron todos los problemas… El programa, ¿En qué consistía? El problema que siempre tenemos, en el flamenco, no solamente en Jódar, en Jaén y en Andalucía, que nuestros niños, nuestra gente joven, le hablas de flamenco o solo la identifican como cosa de abuelos… La dificultad para que la gente joven se nos incorpore… Se nos presentó una oportunidad, con Antonia Mula, que ella tenía un método, más o menos estudiado, que sabíamos que tenía visos de funcionar, buscamos la oportunidad de echarlo para adelante, y de ver su eficacia, de ver como esos niños/as podían reaccionar ante el flamenco. Nos encontrábamos con un instituto que tenemos aquí al lado, tenemos la materia prima… El programa creemos, modestamente, ha sido todo un éxito… Se ha puesto en marcha, en las clases, un método pedagógico, que puede ir funcionando para otras cosas… Ha sido un trabajo de lo más gratificante… Estas cosas, si, verdaderamente, veis que compensan, que pueden seguir para adelante, que esto puede beneficiar tanto al flamenco como, pedagógicamente, al instituto, os dejo la pelota en el tejado… A ver si nos podemos poner de acuerdo, trabajar en equipo, y buscamos la manera de que esto pueda seguir para adelante, y que no se quede en un trimestre…”.

A continuación, también tomaba la palabra el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, destacaba el papel que viene desarrollando la peña, desde que accedió la nueva Junta Directiva y transmitía a los jóvenes la filosofía del esfuerzo y el trabajo, “…Agradecer a la peña todas las iniciativas que están poniendo en marcha… Se lo ha currado, como lo habéis trabajado todos… La vuelta que le habéis pegado a la Peña, vamos a decirlo de manera suave, para eliminar a elementos extraños… Es un mérito, es un trabajo. Pero le voy a llevar la contraria a Blas, él ha dicho que había un problema y que obró la magia, lo siento, lo siento más por vosotros jóvenes, os voy a descubrir algo, que seguro que vosotros ya sabéis, no existe la magia, existe el trabajo, el trabajo y el trabajo… Y el trabajo es el que está haciendo la Peña Flamenca de Jódar… Y el trabajo y la filosofía del trabajo, es la que queremos inculcaros a vosotros y a vosotras… Nada se regala, todo es, exclusivamente, a base de esfuerzo y trabajo… Mirad esta mañana he ido a la delegación de Educación, porque le han dado un premio más a Jódar, un premio de 9.260 €uros… Y ese dinero ¿Para qué era y por qué era? Es dinero es para seguir trabajando y que los más pequeños estudiéis, que no caigáis, ni vosotros, ni vuestras familias en la tentación de hoy no voy al cole porque no me apetece, porque eso al final se contagia… Es para poder hacer y continuar haciendo maravillas como la de hoy, que es que muchos jóvenes os acerquéis al flamenco… Si supierais la alegría que tengo yo hoy de veros, a todos los que estáis aquí, ilusionados y con ganas de hacer cosas, eso sí que es un premio… Muchísimas gracias a vosotros, también a los mayores, porque sois los que estáis inculcando estos valores en ellos… Mientras están pensando en el flamenco, mientras tienen unos pedazo de profesores, profesionales, como tenemos en el instituto de Jódar, que se están dedicando a vuestros hijos y nietos, mientras vosotros estáis pensando en eso, trabajando en eso… Estáis aprendiendo a vivir y a trabajar, y lo habéis hecho fenomenal… Vosotros sois los que tenéis que continuar haciendo y trabajando por Jódar…”.

También tomaban la palabra los profesores del departamento de música, en primer lugar, Ignacio M. Romero Cocera, que explicaban su punto de vista de la experiencia“… Yo, la verdad, es que estoy muy contento, de que hay niños, padres, gente del pueblo, el instituto, todas las instituciones que han hecho posible este evento… Yo creo que en esa dirección es en la que tenemos que seguir remando todos… Muchas veces da la sensación de que un centro educativo, no en Jódar, en todos sitios, están las puertas como mirando de espaldas al pueblo, y yo creo que eso no debe de ser así, creo que en Jódar se hacen muchas cosas, muchos eventos, se le está dando cada vez más difusión y, yo creo, que todos tenemos que estar ahí, aunando esfuerzos por el futuro del pueblo, que sois vosotros… Comentando el trabajo de campo… Hemos tenido una clase semanal, de las dos de música… Recuerdo que en los primeros días a ninguno os gustaba el flamenco, pero Toni empezó a preguntaros por los sentimientos de alegría, tristeza, rabia, coraje y los identificaba con el flamenco… Todo lo planteaba desde el punto de vista de las emociones, nosotros hasta ahora lo habíamos explicado desde un punto de vista más técnico, más histórico… El tema de las emociones, para Dori y para mí, ha sido un gran descubrimiento, las emociones ha sido la puerta de acceso al mundo del flamenco, nos hemos sumergido en ese mundo y a raíz de ahí hemos llegado a conocer otros conceptos, puramente, musicales, el tempo, el compás, las técnicas interpretativas de la guitarra, las escalas… Yo creo que esto ha servido para crear un poquito de afición al flamenco… Yo espero que este día no lo vais a olvidar nunca, porque yo creo que puede ser el primer día que empezasteis a aficionaros al flamenco, para que el flamenco, en Jódar, perdure por muchos años más…”.

Por su parte Adoración Granero, también incidía en lo positiva de esta actividad, “… Esta experiencia, esta actividad, para mí ha sido extraordinariamente positiva… Se ha acercado el flamenco a los jóvenes, a nuestros alumnos de 12, 13 y 14 años, que es algo excepcional en estos tiempos… Y sobre todo porque el flamenco forma parte de nuestra cultura, y de nuestra esencia como pueblo, que es muy importante… Es muy importante acercarlo a la juventud, para que lo aprecien, lo cuiden, lo conserven y lo transmitan… El flamenco no nació con un objetivo comercial, para ganar dinero, sino que nació del alma y de las emociones, que también hemos conocido, como nos ha explicado Toni… de las emociones de un pueblo…”.

Toni Mula, que ha ejercido de profesora de flamenco, agradecía la colaboración y complicidad que recibido de profesores y alumnas/os, “… A ellos que hayan confiado su clase, su aula, a una persona que ni siquiera es docente… Que me hayan entregado las llaves para poder entrar en nuestras mentes… Me han dejado demostrar que todos los artes se deberían enseñar por el mismo canal por donde entran que es por las emociones. Ningún arte, como la música, se debería de enseñar para crear entendidos, ni para crear artistas, si no para crear aficionados. Y solamente hace falta que el corazón se abra, y que él entre, y todo lo demás es una conversación muy íntima, entre vosotros y ese arte. A mí lo que me habéis demostrado que habéis pasado de decir que el flamenco es un vestido de lunares, Los Chichos… Para mí lo más bonito ha sido conoceros a vosotros…”.

Juan Pinilla

Tras la entrega de premio teníamos la oportunidad de conversar con el cantaor Juan Pinilla que apostaba por exportar este tipo de actividades, “…El protagonismo es de ellas y de ellos… Y la iniciativa de donde ha partido (de la Peña Flamenca de Jódar)… Yo que estoy también en el mundo de la pedagogía del flamenco, y no es por estar en Jódar, en este evento, que es de lo más interesante de lo que me he encontrado, es decir, no solo le han explicado la típica clase que se les da y a los niños se les olvida… Les han dado las claves para que reconozcan los estilos flamencos, eso es una cosa que puede parecer imposible… La profesora y los profesores se han basado en la parte emocional, en sentir como los cantes, cada uno, tiene un aroma, tiene un sentimiento y tiene una historia. Porque una seguiriya cuenta una historia, un fandango cuenta otra, una alegría cuenta otra. En eso se han basado, y la verdad es que creo que ha sido un acierto enorme, hay que exportar este modelo… Llevar el flamenco a las aulas, llevamos mucho tiempo reivindicándolo, porque en el flamenco existe un problema de público… Hay festivales donde va mucha gente, pero hay sitios donde no va ni la mitad de la gente, porque se están muriendo los aficionados, y porque a los chavales, no es que no les guste, es que ni les ofrecen la posibilidad de que les guste, si no es por iniciativas como estas, no conocen, de verdad, en profundidad lo que es el flamenco, que se enganchan. Ya verás como de aquí más de una y más de uno se enganchan…”.