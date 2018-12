Susana Díaz: "Hay sólo un camino, sentarse con el PSOE que ha ganado, o entregarse a la extrema derecha"

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha lamentado que "la primera medida de regeneración política" acordada entre PP y Ciudadanos haya sido "la de subirse el sueldo". Para la presidenta, queda claro así "lo que para ambas fuerzas significa la regeneración: Que aquí se cobraba poco y había que cobrar más".

En la tradicional entrevista concedida a la SER Andalucía con motivo del día de Navidad, Susana Díaz recuerda también que ni PP ni Ciudadanos pueden acordar ninguna medida hasta que no cuenten con el visto bueno de Vox. "No es un acuerdo a dos. Es un acuerdo a tres, porque no tienen votos suficientes para nada y no pueden tomar ninguna decisión en Andalucía que no cuente con el visto bueno de Abascal", ha recordado.

De cara al acuerdo en la mesa del parlamento, cuyo plazo está fijado para este 27 de diciembre, Susana Díaz ha insistido en que ''sólo hay dos caminos: o sentarse con el PSOE que ha ganado las elecciones o entregarse a la extrema derecha''.

Sobre el descenso en el número de votos al Psoe y la enorme abstención en la autonómicas, Díaz ha reconocido que los 36 años han pesado, al igual que la recuperación de la agenda social tras una dura crisis, como se ha reflejado en toda Europa. Susana Díaz asegura haber tomado nota del desencanto de su electorado y hace autocrítica poniendo el foco en los errores en la comunicación por parte del Gobierno para hacer ver a los andaluces los esfuerzos llevados a cabo en sanidad y dependencia, entre otros.

En todo caso asegura que optará a presidir el Gobierno andaluz, con el respaldo en las urnas de más de un millón de votos, a los que asegura no va a decepcionar. En todo caso insiste en que habrá que esperar a ver que decide Rivera.

En caso de no ser investida presidenta de la Junta, al haber un acuerdo a tres entre las derechas y la extrema derecha, descarta marcharse y asegura que liderará la oposición por 'coherencia' con sus votantes.