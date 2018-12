Jorge Romero considera positiva la gestión económica en Los Barrios

Finaliza el año y llega el momento de hacer balance, así que hemos abierto una ventana en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar para hablar con los alcaldes de la comarca y así conocer el grado de satisfacción por lo realizado y, por supuesto, saber cuales son los deseos para el próximo año, no olvidemos, año de elecciones municipales.

Jorge Romero, alcalde del municipio de Los Barrios, ha sido el encargado de inaugurar esta sección. La situación económica del municipio ha sido la primera cuestión. "Nuestra economía no va a sanearse por completo hasta que no pasen varias generaciones, aunque sí hemos puesto las bases de una recuperación económica que algún día llegará". Romero ha hablado de superávit en las arcas municipales, "no es que nos sobre el dinero sino que hemos gastado menos de lo que ingresamos, lo que nos permite financiar la deuda y acceder a subvenciones y proyectos de otras administraciones. Seguimos al corriente con la agencia tributaria y la seguridad social y además seguimos prestando servicios públicos, con lo que el ciudadano no nota el gran problema económico que tiene el ayuntamiento".

Jorge Romero recuerda que cuando se hizo cargo de la institución en 2011 la plantilla municipal era de 500 trabajadores, "en la actualidad son 300" por lo que el ahorro, dice, estará en torno a los 20 millones de euros.

El alcalde destaca que el 2018 ha sido un buen año para el polígono industrial de Palmones, motor económico de Los Barrios, "tenemos un parque empresarial que es la joya del municipio, pero aún queda mucho terreno por desarrollar y muchas inversiones por hacer, lo que generará más riqueza y empleo".

Sobre la polémica por el convenio del agua con Arcgisa espera que este año quede solucionado pues afecta también a los municipios de Castellar y Jimena, "espero que el debate en el próximo pleno de la Mancomunidad sea distinto y que el convenio sea aprobado por la mayoría de los grupos". invitando al mismo tiempo a un cambio de postura en el partido socialista.

Romero, que no repetirá como candidato a la alcaldía, tal como anunció en 2011, sí tiene un deseo para el año 2019, "que se cumplan nuestro proyectos de futuro, que tengamos mejor imagen como pueblo y como comarca, que toda cambie a mejor, que tengamos nuestro plan integral para el Campo de Gibraltar y que creemos empleo."