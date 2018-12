Manuel Alcaraz: "Vuelvo a la reflexión sobre la actividad política"

Se retira de primera línea de la política. El conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha decidido no seguir formando parte del Gobierno valenciano en caso de repetir una mayoría de izquierdas. Dice que tiene "ganas" de reincorporarse a la docencia en la Universidad de Alicante y de dedicarse más a la familia.

Abandona la política activa pero no sus responsabilidades y su implicación en Compromís y asegura que hay que "dejar pasar al aire fresco", por eso insiste en que no pretende otros puestos, léase la Sindicatura de Greuges u optar a encabezar la lista al ayuntamiento de Alicante. De hecho, no se presentará a las primarias.

No obstante, tiene claro el conseller que hay que "seguir trabajando" para que la Comunitat continúe estando gobernada por la izquierda progresista y para que Alicante "vuelva a serlo", y pone en valor la labor de Compromís en Alicante, donde sacó tres concejales siendo una formación prácticamente desconocida.

La mirada esta puesta ahora "no tanto en Vox" y sí en Ciudadanos y populares y la "radicalización" de sus discursos, sobre todo en un momento en que Alicante crece en desigualdad.

Por último, destaca el aún conseller, el "importante" trabajo desarrollado en su conselleria. "Al Gobierno de la Generalitat ya no lo relacionan con la corrupción en el resto de España y de Europa", concluye.