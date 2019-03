Salas de los Barrios se suma a las fiestas navideñas

Villar de los Barrios recibirá este próximo fin de semana a 'Mamanuela', un personaje navideño que repartirá regalos entre los más pequeños de la localidad y acercará el espíritu de las fiestas a todos los que asistan al primer Festival de Navidad de Salas.

Siguiendo la estela del certamen Villar de los Mundos, esta nueva cita pretende convertirse en un imprescindible de las fiestas para lo que, en principio, era necesaria la presencia de Mamanuela quien, según ella misma contaba, abandonó el Bierzo tras la plaga que acabó con las vides de Ponferrada a principios del siglo 20 para trabajar con Papa Noel.

'Mamanuela' se encargará también de mostrar a los pequeños el árbol ecológico que se realizará con más de 600 botellas de vidrio reciclado y que presidirá el festival. La llegada de este particular personaje navideño está prevista el próximo sábado y dará paso a un programa en el que no faltará el teatro para los niños y también a una actuación de la coral Torreblanca, una de las más antiguas de la provincia. Posteriormente, el festival del Ferbudo, la tradicional bebida navideña cerrará una jornada en la que no faltará tampoco la comida y la música.

Ya el domingo, un taller infantil permitirá a los adultos disfrutar de una cata de vinos a cargo de la bodega Don Pedrones antes del concierto del cantante caboverdiano Romeu di Lurdis y la coral Solera berciana. Un programa con una oferta variada que pretende recuperar el espíritu de colaboración entre vecinos y devolver el ambiente cultural al Medio Rural según ha explicado el promotor, Nicolás de la Carrera

El coordinador reconoce que hubiera resultado imposible realizar el festival sin la colaboración de los vecinos, las asociaciones de la localidad, los hosteleros y también el Ayuntamiento de Ponferrada