Cuidado con enfermar en Navidades

Espero que hayan disfrutado de estas fiestas. Y no hayan tenido la ocurrencia de ponerse enfermos. Al sistema le viene muy mal. Le descuadras el operativo planificado. Si ingresaste el finde semana ya sabías que no te harían ninguna prueba hasta mínimo hoy. Lo entiendes. También el personal médico y sanitario merecen sus vacaciones. Y como los voluntarios para las guardias se pagan a millar de euros, llega la Nochebuena y aligeran los hospitales. Y tú, que estabas ingresado, como no te ven grave, te vas a casa, sin haberte hecho una prueba y con cita para dentro de un mes. Y si vuelves por la noche, porque sigues igual de mal que cuando hace unas horas estabas ingresado, te cuestionarán. Y te harán sentir culpable, porque igual no te duele lo suficiente. En plena Nochebuena en urgencias. Como quien va allí por gusto.

Serás el paciente caprichoso al que culpan las estadísticas de Osakidetza por mal usar las Urgencias cada mes de enero.