La Diputación convoca el premio de igualdad de género Luisa Villalta

A #Deputación avanza na promoción de proxectos culturais pola igualdade coa convocatoria do Concurso Luísa Villalta.

As áreas de #Cultura e #Igualdade apoian dez novas iniciativas coa segunda edición do premio.https://t.co/X0q2LblBvt pic.twitter.com/zSLHGkdz6b