Johanna Alonso lucha contra el cáncer

La campeona del mundo Johanna Alonso tiene en estos momentos ante sí su combate más difícil. A través de sus redes sociales la deportista leonesa ha señalado que sufre un tumor maligno (cáncer) contra el que lleva luchando seis meses.

Johanna Alonso ha explicado el proceso que le está tocando vivir desde que los médicos le comunicaran la noticia:”A finales del mes de octubre me diagnosticaron un tumor maligno (cáncer) y me han sometido a un tratamiento de 6 meses de duración. Cuando terminemos este ciclo, volveremos a repetir todas las pruebas médicas para ver si hemos podido con él o hemos perdido este asalto y debemos seguir peleando”. La campeona del mundo también ha aprovechado para agradecer a todas las personas que se están volcando con su recuperación:”No me avergüenza estar enferma, no me avergüenza decir que pedí ayuda y que gracias a mi familia, amigos, compañeros de trabajo y de entrenamiento, equipo médico, equipo deportivo, psicólogo, deportivo etc…….Gracias a ellos he conseguido sonreír cada día más que nunca y llevar a cabo toda la agenda prevista sin fallar a nada, aún habiendo días que los síntomas no quisieran dejarme ni siquiera caminar”.