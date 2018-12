El PP aprueba el presupuesto de Diputación solo con el apoyo de UPL

La Diputación ha aprobado el presupuesto de 2019 y confía en empezar a ejecutarlo a finales de enero. El PP ha contado con el apoyo de UPL. El PSOE ha votado en contra. El presupuesto asciende a 133 millones, de los cuáles casi 80 millones se irán a costear el funcionamiento de la propia Institución provincial y a pagar los salarios de sus 1.172 trabajadores. Quedan, por tanto, 50 millones para inversiones que se destinarán en su mayoría a gasto social y a los 10 planes provinciales de inversión en los pueblos que ha planificado el PP.

Estos planes además serán los principales destinatarios de 60 millones extra que el equipo de Gobierno planea incorporar a las cuentas en el primer trimestres de 2019 y que proceden de los remanentes de tesorería, del dinero no gastado en ejercicios anteriores.

El PSOE no ha apoyado las cuentas. Es la primera vez en la legislatura que no lo hace. Lo han decidido así, dicen, porque han rechazado todas sus enmiendas valoradas en más de 10 millones, mientras el PP sigue asumiendo competencias impropias que debería prestar la Junta y que le cuestan 22 millones de euros cada año a la Diputación. Los socialistas también echan en falta partidas para mejorar la sanidad rural y consideran que las cuentas no garantizan la puesta en marcha de los parques comarcales de bomberos.

UPL ha votado a favor, es el único partido que lo ha hecho junto con el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández, imputado en la operación Enredadera. Los leonesistas apoyan las cuentas, aunque han advertido que hay cosas que no les gustan, como los 6 millones de déficit que volverán a acumular las estaciones de esquí de la provincia.

IU tampoco ha apoyado las cuentas. También a ellos les han rechazado sus enmiendas, cifradas en 55 millones.