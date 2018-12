La UNED enseña español gratis a refugiados y migrantes

Solo se necesita un correo electrónico para inscribirse. Y no es un curso al uso, no hay que leer, se aprende con contenidos audiovisuales. "Se utilizan vídeos grabados por los propios estudiantes refugiados inmigrantes de las asociaciones que han colaborado con la UNED para poner en marcha esta iniciativa", explica Beatriz Sedano, investigadora contratada en esta universidad para el proyecto europeo MOONLITE. "Los vídeos se han adaptado a los estilos de aprendizaje de estos colectivos. Por ejemplo, en algunos caso no están acostumbrados a leer en alfabeto latino", añade Sedano.

La idea surgió de la mano de un grupo de profesores y profesoras de la UNED bajo la dirección del profesor de la Escuela Ténica Superior de Ingeniería Informática de esta universidad, Timothy Read. Se pusieron en contacto con las entidades y asociaciones que trabajan con migrantes y refugiados para saber de primera mano cuáles eran sus necesidades educativas reales y después de dos jornadas de talleres, debates y entrevistas, determinaron que lo más inmediato era hacer un curso de español en linea gratuito. La temática es sencilla, centrada en las situaciones con las que se encuentra un refugiado o migrante cuando llega a nuestro país: cómo entender y responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos, hablar de la vida cotidiana, moverse por la ciudad e ir al médico. "Cuando completen el curso", asegura Beatriz Sedano, "los migrantes contarán con las herramientas básicas para desenvolverse en estas situaciones".

El curso forma parte de un proyecto europeo, Erasmus+, que cuenta con fondos de la Unión Europea lo que ha permitido que la certificación sea gratuita. "Esto tiene que ver con la vertiente social de la UNED que, entre otras cosas, también posee certificaciones gratuitas para presos o víctimas del terrorismo", explica esta investigadora. El diploma que los estudiantes reciban con este curso les podrá ayudar, entre otras cosas, para demostrar el arraigo con un certificado oficial. Los profesores de los dos cursos son de las propias ONGs y las asociaciones con las que están colaborando.

El curso comienza el próximo 15 de enero, dura seis semanas, y se puede hacer en la web de UNED abierta. Habrá después un segundo curso que tendrá la misma metodología pero tratará otros temas lingüísticos y situaciones distintas como temas de ocio, búsqueda de trabajo o cómo defender sus derechos.