El año de Paco López

Paco López está a punto de despedir el año que cambió radicalmente su carrera profesional, ya que pasó de entrenar en Tercera División al filial del Levante a convertirse en una de las revelaciones de los banquillos de Primera división ya con el primer equipo.

Al técnico de Silla le llegó a los 50 años la oportunidad de su vida el 4 de marzo de 2018, cuando estaba subido a un autobús camino de Elda para jugar con el Atlético Levante y el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito', le telefoneó para confirmarle que él era el escogido tras la destitución de Juan Ramón López Muñiz.

La llegada de Paco López al banquillo del filial del Levante fue un cúmulo de circunstancias ajenas al fútbol. La mujer del técnico se recuperaba de una grave enfermedad en el verano de 2017 y Paco López había tomado la decisión de que seguiría entrenando, pero siempre cerca de València, donde reside la familia.

El técnico acababa de abandonar el filial del Villarreal, al que había dirigido tres años, y en el Levante no tenían en sus quinielas a Paco López al considerar que no aceptaría dirigir en Tercera. Sin embargo, sus circunstancias familiares le colocaron al alcance del Levante y Tito no dudó un instante.

Con una trayectoria fuera de la elite y con solo 4 partidos dirigidos en Segunda con el Cartagena, Paco López tomó el testigo de Muñiz y de un equipo moribundo con el agua al cuello y claro candidato al descenso. Pero el técnico contagió al vestuario su confianza y su estilo de juego valiente y atrevido caló rápidamente.

El nuevo Levante de Paco López venció en su estreno en Getafe (0-1) y cerró un espectacular final de campeonato con ocho victorias en once jornadas que le sirvieron para renovar su contrato hasta 2019, con la posibilidad de ampliar un curso más esta vinculación en caso de conseguir la permanencia en Primera.

Paco, que había jugado en el Ciutat de València en la temporada 1994-95 en Segunda división B, batió todos los récords históricos en Primera división y, de hecho, es el segundo entrenador con más victorias en la categoría y el que mejor porcentaje de triunfos ostenta.

La exhibición del Levante en San Mamés ante el Athletic (1-3) o la victoria ante el Barcelona (5-4) en la penúltima jornada de LaLiga del curso pasado son recuerdos históricos de este 2018 para el aficionado granota con Paco López en el centro de todas las miradas.

En el inicio de la campaña 2018-19, Paco López ha intentado mantener su estilo de juego atrevido y ofensivo y aunque los resultados han sido suficientemente buenos como para colocar al Levante en la décima posición en el descanso de Navidad, el equipo ha sufrido en el aspecto defensivo y es el segundo más goleado de Primera.

El preparador valenciano afronta el reto de mantener al equipo en Primera división y ya han reconocido en el equipo, tanto el propio técnico como los jugadores, que aspiran a llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey