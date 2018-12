Bisabuelo y bisnieto: ¡abonados UDA!

El abuelo tiene 89 años y el bisnieto 14 meses… ¡y los dos son abonados del Almería! Hablamos de una familia muy futbolera en la que el sentimiento rojiblanco se transmite de generación en generación. El bisabuelo se llama José Plaza Ibáñez y el biznieto, el pequeño de la familia, Elías Reche López, que ya tiene su abono UDA, pese a lo pequeñito que es. Es un mini-abonado del Almería, pero seguro que será un gran abonado en el futuro, como su bisabuelo.José Plaza Ibáñez, abonado al fútbol almeriense de toda de la vida, tiene dos hijos (Juan y Ángel) y una hija (Guillermina). Ésta tiene un hijo y una hija (Carmen), ésta es mamá del pequeño Elías, abonado del Almería con un año y dos meses.

Además, Ángel, hijo de José Plaza Ibáñez, tiene tres hijos, y los tres son también abonados del Almería, como el padre, claro. El bisabuelo de Elías, por su edad, ha vivido lo bueno y lo malo del fútbol almeriense. “Llevo abonado al Almería muchísimos años, soy muy aficionado al fútbol almeriense, que es nuestro fútbol y es el que debemos y tenemos que defender. Volví de Sevilla en 1966 y desde entonces soy de abonado al fútbol almeriense, a nuestro Almería”, afirma.

La afición por fin está viviendo una temporada tranquila: “Parece que esta temporada se ha dado con la tecla, con los fichajes. Ya era hora que estuviéramos tranquilos e ilusionados porque Almería tiene una gran afición”, recuerda. Siempre tuvo claro que el Almería no perdería la LFP: “Pese a lo mal que lo hemos pasado en temporadas anteriores que jamás se iba a perder la categoría de Segunda porque había otros peores. Debemos mantenernos con tranquilidad y no pensar tanto en la posibilidad de ascender. Esta temporada creo que no toca subir, se perdieron muchos puntos en las primeras jornadas”.

Suspira por la Ciudad Deportiva: “Es fundamental que el Almería tenga sus campos y así trabajar mucho mejor para intentar volver a Primera. Esta temporada hay que mantenerse. No creo que sea el momento de hablar de la posibilidad de volver a 1ª”.

Alfonso García

Reconoce el trabajo del presidente: “Es una persona que sabe llevar las cosas en el club porque ha hecho que el Almería no esté endeudado. Estoy con él y, además, ha encontrado en su hija una gran trabajadora”.