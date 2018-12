Carreño, aquel hombre que nació con el escudo del Pavía

Nació con el escudo del Pavía y seguramente que no entendería su vida y la vida en general sin el club arlequinado. Hablamos de Carreño, aquel hombre que igual nació siendo ya del Pavía. Fue futbolista, directivo, entrenador... lo ha sido todo y lo ha dado todo por un escudo que lleva y siempre llevará en su corazón. Lo sigue dando todo porque realiza una labor muy importante. Carreño es el Pavía y el Pavía es Carreño.Ir al campo del magnífico complejo deportivo Tito Pedro y verlo es una alegría: siempre servicial y atento a todo para que todo esté en orden. Un directivo ejemplar para las nuevas generaciones en el mapa del fútbol almeriense.

Historia

LA VOZ de Almería se ha dado una vuelta por el corazón de un Carreño siempre educado y al pie del cañón en el club. Se emociona cuando echa la mirada atrás y busca en su baúl de los recuerdos tantas estampas, tantos años de fútbol en el Pavía. “¿Cómo llegué al club? yo vivo muy cerca de la Plaza Pavía y mi padre me llevaba siempre a ver los partidos del Pavía, desde muy pequeño veía los encuentros, de ahí que sea toda la vida del Pavía... desde que nací”, dice.

Emociones

Su vida sin el Pavía sería imposible: “Pienso que mi vida sin este club que tantas cosas me ha dado sería muy difícil. Hay que trabajar mucho para sacar tantas cosas adelante en el club y uno a veces piensa en dejarlo, pero luego se lo piensa mejor (risas) y decide seguir trabajando para hacer cada día más grande al club del Pavía”, afirma con esa mirada tan sincera de una persona educada que lleva los valores de la vida en su corazón.

El Pavía ha sido el único equipo en su vida: “Tengo 59 años y recuerdo que entré con 12 años al Pavía, por lo que he pasado por muchas etapas en el club siendo futbolista desde muy pequeño, fui entrenador, directivo… he sido de todo, de todo lo que se podía echar una mano en el Pavía. Yo creo que no me queda nada por hacer en el club y todo sale muy bien gracias a la gente que hay en el Pavía porque todos realizan una labor maravillosa”, comenta Carreño.

Se emociona cuando llega el momento de definir al Pavía: “Es una gran familia, somos una gran familia en todos los sentidos y la verdad es que la persona que entra al club siempre se queda, y es muy difícil que se vaya”, señala con sinceridad.

No se pone cargo en el Pavía: “Me considero uno más en el club y procuro hacer lo que hacemos todos. Igual voy a por un balón, o me pongo en la taquilla o voy a la Federación de Fútbol… hago de todo, hago lo que haga falta”, afirma este gran directivo de un Pavía que se metió hace ya muchos años en su vida, en su corazón. El campo de El Seminario siempre irá en su vida, siempre en su baúl de los recuerdos: “Era muy chiquitico, muy especial en todos los sentidos recuerdo como se pasaba el colchón antes de los partidos para que estuviera el terreno de juego en condiciones, era como otro mundo aquella época y no lo que tenemos ahora con el césped artificial que es una maravilla”, comenta al periódico de todos los almerienses un directivo que se siente como en su casa en el Pavía después de tantos años en el club.

Pasado

¿El Pavía de antes o el Pavía de ahora? “he vivido tantas época que me quedo con el Pavía en sí, me quedo con el de antes, con el de antes, con el presente y con el del futuro, y hablando del futuro veo que es inmejorable porque tenemos a todos los equipos base muy bien; tenemos una de las mejores canteras que hay en Almería, sin menospreciar a ninguna porque se está trabajando en toda Almería muy bien desde las categorías inferiores del fútbol almerienses”.

Vuelve a emocionarse cuando se pone a recordar a aquellos grandes hombres del Pavía que se fueron para siempre: “Me acuerdo de Jarropo, Joaquín García Vaquero, Pepe García Hueso, Blas Salmerón, Paco Pérez… han pasado tantas buenas personas por el Pavía”.

No se imagina el día I sin el Pavía en su vida: “No me lo imagino porque todo en el club, aquí tengo a mi mujer, a ,mi familia, a mi gente… el fútbol de hecho me está dando nueva familia. Estoy muy integrado del club”.

Ejemplar

Hablar con Carreño en el magnífico complejo deportivo del Tito Pedro ha sido como un bonito y emocionante paseo por la historia de un club que trabaja a las mil maravillas la cantera. Este directivo, al igual que sus compañeros de junta, tienen todo en orden en el club del Pavía. José Antonio Carreño no podría vivir sin su Pavía, igual el Pavía tampoco se entendería sin este gran dirigente que tantas cosas buenas ha hecho por un club modesto, pero muy grande.