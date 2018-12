Giménez: "Le pongo un diez al Almería"

El empate del Almería en Elche sirvió para vivir la Navidad en la zona noble, con 25 puntos, a ocho del descenso. Aquella tarde de sábado no fue una más para el máximo goleador del Almería, y es que Álvaro Giménez, ilicitano de nacimiento, se formó en el club franjiverde y en la grada tenía a sus seres queridos muy pendientes de cualquier movimiento. Su gol de falta directa sirvió para igualar un partido que se había complicado a los tres minutos con el tanto de Javi Flores. “No había metido un gol nunca en el Martínez Valero y fue muy especial por tener a la familia conmigo”, comentó Álvaro Giménez a LA VOZ y Cadena SER.

Salió del Alcorcón rumbo a Almería para buscar nuevos retos. Llegó a un vestuario completamente renovada, con diecisiete caras nuevas, pero se formó una familia, donde todos reman en la misma dirección. Es el apoyo entre compañeros lo hace diferente a este Almería: “Claro que hubiera firmado estos puntos. En Segunda es muy complicado ganar partidos por la igualdad y creo que estamos en un buen momento. Los equipos saben que tenemos potencial y somos un rival a temer. Es la línea a seguir para pensar en cosas bonitas”.

Es su temporada

Giménez es el delantero con más minutos del plantel y la responsabilidad es máxima. Lleva seis goles en su cuenta y hace unas semanas ya anunció que se marca como reto los quince. Alcanzar la cifra no parece tan difícil a tenor de su rendimiento, ya que el futbolista declara que es el año que más respeto tiene por parte del entorno: “Es la temporada que más confianza tengo. Me siento arropado por la afición, estoy cómodo con la confianza del míster y espero que la cifra vaya en aumento”. Ante el Elche volvió a dejar muestra de su enorme calidad.

En camino

El Almería ha ganado uno de sus últimos seis partidos, pero no ha perdido, y sumar le ha permitido alejarse de la cola y pasar las fiestas con una tranquilidad envidiable. Es por ello que Giménez pone en valor lo que este grupo de jugadores viene consiguiendo: “Es lo que hablaba con mis compañeros, que quizá no hemos ganado muchos partidos últimamente, pero acumular seis semanas sin perder es muy complicado en esta Liga”.

Desconectar

No quiere saber nada de fútbol hasta que el domingo se incorpore a los entrenamientos. No tuvo que hacer las maletas al finalizar el encuentro en el Martínez Valero, y es que se quedó en Elche con sus familiares. En Primera es más frecuente que se den descansos por los compromisos de Selecciones, pero en Segunda solo hay una semana de paréntesis que quiere aprovechar: “Son días para desconectar con la familia, los amigos, mi pareja, hacer algún viaje... Después ya no paramos hasta el verano y hace falta recargar las pilas”.

La nota

Coinciden casi todos los profesionales del Almería que deberían llevar algún punto más, pero no se puede echar la vista atrás. Álvaro Giménez Candela ha otorgado la máxima puntuación a sus compañeros por la rápida adaptación a la categoría, en la que muchos son debutantes: “Le doy un diez, porque si algo no nos falta es trabajo y solidaridad. Es fundamental y por eso le pongo un sobresaliente”.

Para el 2019 espera seguir ampliando su cuenta de goles hasta llegar a los quince, aunque eso será factible si las lesiones lo respetan. Por eso ya tiene escrita la carta a los Reyes Magos: “Mucha salud, que es lo más importante en la vida, y lo demás ya vendrá solo”. Álvaro Giménez se destapa en el Almería y reconoce estar viviendo el mejor momento de su carrera deportiva.