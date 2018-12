450.000 euros que deciden los vecinos

Este viernes 28 de diciembre finaliza el plazo para que los vecinos de Ávila participen en los Presupuestos Participativos para 2019. Se trata de decidir entre 18 propuestas realizadas por los propios vecinos aquellas que nos gustaría que el Ayuntamiento de Ávila lleve a cabo. Se han reservado 450.000 € para este fin, el diez por ciento del apartado de inversiones presupuestadas para el año que viene.

Para poder participar no hay más que entrar en la página web, ser vecino de Ávila, registrarse y emitir el voto. Se hará una lista de mayor a menor de donde ir tirando de propuestas hasta que se agote la cantidad reservada. Si la propuesta ganadora supone un gasto similar al dinero previsto, no se pasará a la siguiente. Y si no es así, irá avanzando la lista hasta que se agote.

Las propuestas son variadas y van desde el arreglo y remodelación de la Plaza de Italia o de la Plaza Fuente el Sol, hasta la iluminación de la acera de la subida a Sonsoles o la mejora de la calle Cardeñosa con arbolado. Varias de las propuestas proceden de los barrios anexionados como crear zonas WIFI en algunos de ellos o los arreglos de los polideportivos de Narrillos y Urraca. De hecho, la primera inversión decidida por los vecinos en esta votación el año pasado fue el arreglo de la antigua casa del médico de Narrillos de San Leonardo.

Esta es la segunda edición de estos presupuestos participativos y desde el equipo de gobierno municipal se invita a los vecinos a participar para decidir qué hacer con esa cantidad. Para 2019 se presentaron 27 propuestas, 9 de las cuales fueron descartadas por cuestiones técnicas, porque coincidían con otras de las seleccionadas o porque no se especificaba bien lo que se quería hacer.