Dos incendios en Alcorcón en Nochebuena y Navidad

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Alcorcón han realizado dos intervenciones por incendio en el hogar en Nochebuena y Navidad. La primera tuvo lugar en la zona centro de Alcorcón, en la calle Burgos, sobre las 21:00h del lunes, en una vivienda situada en una segunda planta. El siniestro que se produjo en la cocina, dañando la campana extractora, no causó heridos aunque fue necesaria la presencia de dos dotaciones de bomberos que tuvieron que realizar labores de ventilación forzada del edificio afectado.

El segundo de ellos ha ocurrido sobre las 8:00 de la mañana de Navidad en la plaza del Brasil, situada en el barrio de Torres Bellas. En el interior de la vivienda se encontraba un matrimonio que fue trasladado al Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y que está fuera de peligro. La pareja estaba acompañada por sus dos hijos que no presentan daños. El incendio, cuyo origen se desconoce, ha calcinado el salón de la vivienda situada en el segundo piso de un edificio de ocho plantas.

Desde el cuerpo de bomberos de Alcorcón recuerdan la necesidad de limpiar electrodomésticos propensos a acumular grasas como las campanas extractoras de cocinas, y no descuidar la comida que tengamos al fuego.

Asimismo, señalan, es importante no dejar elementos decorativos encendidos como velas o luces de Navidad, braseros, estufas o radiadores en zonas del hogar en las que no exista presencia de personas que puedan controlar que no se produce ningún incidente. Tampoco se deben sobrecargar los enchufes eléctricos.