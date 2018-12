Golmayo aprueba en pleno el convenio interadministrativo para la construcción de la Pasarela

El Ayuntamiento de Golmayo ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, en sesión plenaria, el convenio interadministrativo entre los Ayuntamiento de Golmayo y Soria para la financiación, ejecución y entrega para su mantenimiento y conservación de las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera S0 -20 PK 12,275 en los términos de Soria y Golmayo. La inversión inicial se estima en una cantidad de 530.000 euros de los cuales el Ministerio de Fomento financia hasta 200.000 euros y de la parte no financiada por Fomento se hacen cargo los Ayuntamientos de Soria, en la mitad de esa parte no financiada y el Ayuntamiento de Golmayo en otra mitad de esa parte no financiada por Fomento. El Ayuntamiento de Soria asumirá esa parte y si se produjera variaciones al alza, asumirá hasta un 10% máximo de esa desviación.

En el mismo pleno también se ha aprobado, igualmente por unanimidad, el Proyecto técnico de ejecución de la pasarela, pendiente del informe positivo del Ministerio de Fomento, Dirección general de carreteras, por un importe de 497.943, 91 euros. Además en este mismo pleno se ha aprobado, todos los votos a favor y una abstención, el presupuesto del Ayuntamiento de Golmayo por un importe de 2.937.614 €.

Como resumen, en ingresos se mantiene la presión fiscal a los vecinos, las tasas del Ayuntamiento no se han incrementado en los últimos 8 años y alguna como el IBI de urbana, lo mantienen como el más bajo de la provincia con un coeficiente de 0,4. Estos servicios anteriores hacen que en el presupuesto 2019, las partidas de gasto en luz, gas o limpiezas crezcan. Las partidas más importantes en infraestructuras son los 500.000 euros presupuestados para la pasarela, 60.000 euros para conexión del depósito de Golmayo con la red de abastecimiento de la urbanización de las Camaretas, 42.000 euros en parques infantiles en Golmayo, 70.000 euros para pavimentación del camino Real en Golmayo. 42.797 euros para un nuevo depósito de abastecimiento en Nafría La Llana. 42.000 euros para rehabilitación del centro social de Camparañón y 42.103 para la modificación del colector en Villabuena.

Además, por primera vez, se incorpora una partida de 40.000 euros para gasto en ayudas sociales. El Ayuntamiento de Golmayo creará una línea de subvenciones para atender las necesidades de las familias con situación más difícil, para ello en los próximos meses aprobaremos las bases que regulen estas subvenciones que pueden comprender desde ayudas a la energía, al consumo de agua, a familias numerosas, familias con riesgo de exclusión…etc.

Por último, en los próximos meses se convocará una plaza de alguacil notificador, además de dotar por promoción interna al colegio Gerardo Diego de la figura de conserje.