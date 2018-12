El STAS pone en duda que vigilantes privados puedan tener competencias para cubrir la seguridad vial en la San Silvestre

En relación con las declaraciones del Concejal de Seguridad Ciudadana Jonatan Bermejo, así como por las informaciones aparecidas respecto a la San Silvestre 2018, desde el sindicato STAS-CLM, indican el Concejal de Seguridad miente al afirmar que se están abonando los Servicios Extraordinarios, ya que día de hoy están pendiente de abono por parte de la Administración todos los servicios extraordinarios realizados en el año 2018 por el conjunto de empleados del Ayuntamiento, pero además cabe destacar que este problema no es de ahora se viene arrastrando desde hace años, de hecho, los servicios extraordinarios realizados en 2017 se han abonado en los meses de Abril y Mayo de 2018.

En nota de prensa, el STAS, señala que es por este motivo por el que los agentes de Policía Local decidieron en Enero de este año no realizar ningún Servicio Extraordinario hasta que el Gobierno Municipal no cumpla con lo establecido legalmente en el Acuerdo Marco respecto al cobro de los Servicios Extraordinarios ya que a día de hoy no hay ninguna garantía de cobro de los mismos, incluida por supuesto la San Silvestre 2018.

De esta manera sostienen que el Gobierno Municipal conocedor de esta situación ha tenido tiempo más que suficiente para abordar este problema y solucionarlo. Expuesto esto, la pregunta es ¿Por qué no hay dinero para pagar lo pendiente a los empleados municipales, pero sí para contratar empresas privadas para la realización de eventos?

Respecto a la realización de la San Silvestre, recuerdan que los vigilantes y auxiliares no tienen competencias en materia de Seguridad Vial y que si intervienen en las mismas se estaría vulnerando la legalidad. Asimismo, los vigilantes y auxiliares deben cumplir los requisitos establecidos.

A fecha de hoy ponen en duda que se estén cumpliendo estas condiciones ya que se ha solicitado esa información a través de diferentes escritos, el último dirigido al alcalde y no han obtenido respuesta a los mismos, por lo que se desconoce si la documentación existe, se ajusta al anexo y por tanto es legal.