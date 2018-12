Shengelia jugará con máscara el Khimki-Baskonia del jueves en Moscú

Tornike Shengelia tiene fractura en los huesos propios de la nariz. El encontronazo lo tuvo el pasado jueves en Euroliga ante el Barcelona. Chocó con Singleton y jugó el resto del partido con el tabique nasal roto. En realidad lo que hizo el estadounidense fue sacar los codos de forma bastante peligrosa. Luego viajó a Estados Unidos a conocer a su tercer hijo, se ausentó con permiso del club en el Unicaja-Kirolbet de liga, y regresó el día de Navidad a la capital alavesa.

Ayer martes tuvo sesión de entrenamiento por la tarde y esta mañana, antes de salir rumbo a Moscú, ha pasado reconocimiento médico y le han acabado de adaptar una máscara especial a sus facciones de la cara. Le han entregado la misma y, a las 9,30 de la mañana, partía junto a sus compañeros en chárter particular desde Foronda hacia la capital rusa.

En el grupo no iba Granger, que tiene una lesión en el tobillo que le afecta ahora mismo al tendón de Aquiles. No se descarta su paso por el quirófano. Tampoco estaba el Pato Garino, con un esguince de rodilla ni Tadas Sedekerskis, con una lesión de espalda que le mantendrá en el dique seco uno o dos meses más. Sí viajó, pero todavía no cuenta demasiado para el entrenador croata, el joven Ajdin Penava.

En el Khimki la principal ausencia es la de Aleksei Shved, la gran estrella del equipo moscovita. “De todas formas han sido capaces de ganar con facilidad al equipo de Joan Plaza, el Zenit, este fin de semana. Trataremos de hacer un partido similar al de Málaga para conseguir la victoria. Hay presión en torno al equipo pero lo mejor es no estar muy arriba cuando se gana ni todo lo contrario si se pierde porque esto es muy largo y todavía queda mucha competición”, aseguró Velimir Perasovic, técnico de Kirolbet, antes de partir rumbo a la capital rusa.

DÍA Y HORA: Jueves 27 de diciembre a las 18 h.

PABELLÓN: Moscow Region de la capital rusa.

TELEVISIÓN: Movistar Deportes.