Ruiz Boix reclama una circunvalación para los municipios de la bahía

Pasa hoy por nuestro programa el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha llegado con el tiempo justo y ha recordado la necesidad de una circunvalación para los municipios de la bahía, "siete años de olvido por parte del gobierno de Mariano Rajoy; una circunvalación que venimos demandando todos los municipios de la Bahía de Algeciras, desde La Línea, San Roque, Los barrios y Algeciras. Una circunvalación, con una inversión de 200 millones que han aparecido por primera vez en el Plan Integral Para el Campo de Gibraltar".

Esta misma mañana abríamos nuestros informativos con una buena noticia para los vecinos de la Estación de San Roque que verán recuperado un edificio histórico, datado en 1905, y que albergó en su momento la estación de ferrocarril. El ayuntamiento desembolsará en su adquisición a ADIF 85.000 euros "queremos hacer un salón de actos enorme, dedicado al ocio y la cultura". El consistorio quiere poner a disposición de todos los vecinos este singular edificio.

San Roque es el primer municipio que ha dejado listos sus presupuestos con un capítulo de inversiones de 22 millones de euros. "Vamos a invertir en la calle Málaga, la calle principal de San Roque. Vamos a hacer del antiguo ayuntamiento la sede del museo Andrés Vázquez de Sola, una actuación que ya hemos comenzado en junio de este año. Vamos a realizar una importante inversión en asfaltado en más de 200 calles. Además vamos a contar con viveros de empresas en Taraguillas, en Guadiaro... con lo que vamos a cumplir con los emprendedores, con las personas que crean actividad y riqueza en el municipio de San Roque".

Sobre la convivencia de industrias y turismo en un mismo municipio el alcalde lo tiene claro, "han sido 50 años de crecimiento de los dos sectores, que parecían antagónicos. San Roque ha dado muestras de que esto se puede realizar". Sin embargo Ruiz Boix dice que no permitirá que la industria usurpe espacio al sector turístico que tanta riqueza genera en la zona, "por eso este alcalde defiende que el fondeadero exterior del puerto de Algeciras no suponga una invasión. No es el lugar idóneo ubicarlo frente a las playas de Alcaidesa, Borondo, Guadalquitón, Sotogrande, Calsardina... no queremos contar con unos barcos que terminarán realizando tareas de mantenimiento frente a la costa".

Ruiz Boix se siente muy satisfecho de una de las obras que considera emblemáticas de este mandato, un carril bici que une San Roque y el Pinar del Rey y que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros.