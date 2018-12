"Carlota es feliz", un cuento para superar las consecuencias del divorcio

Carlota es una niña de 5 años que es feliz. Y lo es porque sus padres no la han utilizado como arma arrojadiza, porque no ha sido engañada por sus padres o porque no se siente culpable de la separación de sus padres.

Ese es el planteamiento de Guillermo Cabrera, un arquitecto técnico alicantino, que decidió escribir esta trilogía cuando se separó y pensó que ese proceso no debía ser especialmente traumático para su hija.

Basándose en su experiencia personal y en su habilidad como dibujante, plasmó esta historia gráfica que acaba de reeditar Mankell, la joven editorial alicantina que de esta forma se adentra en el mundo del libro infantil.

Los tres libros de Carlota es feliz son: "Una tarde con papá, un sábado en el campo con mamá"; "Navidad con papá y noche de Reyes con mamá"; y "La familia crece, cambia la familia".

Cabrera añade que esos cuentos incluyen una serie de actividades para los más pequeños y una guía para los mayores.

El autor también insiste en la necesidad de escuchar a los niños para saber que sienten cuando sus padres atraviesan un proceso de separación o divorcio.

Esta es la conversación con Guillermo Caballero.