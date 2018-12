¡Mira mamá, cómo hago música!

¿Cuándo deben empezar a escuchar música o hacer música los niños? La respuesta es que deben escucharla antes de nacer ya que los niños desde las primeras semanas de vida desarrollan su capacidad auditiva.

¿Qué tipo de música deben escuchar los niños? Cualquier tipo de música. Cuanta más calidad tenga, mejor. Debemos rodearnos de música.

Además, cuando ya han nacido también debemos estimular su sentido musical como lo hacemos con sus otros sentidos.

Mujer embarazada escucha música / Getty Images

Recuerden que las nanas calman a los pequeños y les conectan emocionalmente con los mayores.

Y cuando ya son un poco más mayores hay que facilitarles juguetes musicales; lo que no quiere decir que les compremos juguetes con melodías y luces estridentes.

A las composiciones musicales no se le deben quitar los matices; no hay que quitar el timbre, la afinación y o la emoción. No les va a pasar nada porque escuchen una sinfonía de Mahler, por ejemplo.

Y piensen que la música cohesiona socialmente, por lo tanto, no les riñamos cuando hacen música; acompañémosles.

Anabel Sáez es clavecinista, profesora de piano en el Conservatorio de Elche directora artística de la Orquesta Barroca de Alicante y del ensemble La Galería del Claroscuro.

