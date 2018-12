Especial 'Hoy por Hoy' desde Gabonak Arte

El programa ‘Hoy por Hoy’ que dirige Juan Carlos Otaola se trasladará este viernes a Azkuna Zentroa para vivir en directo una nueva edición de Gabonak Arte, el programa de experiencias artísticas para niñas, niños y familias.

Del 27 de diciembre al 4 de enero, Gabonak Arte reúne distintas propuestas creativas que convierten al público en protagonista, ofreciéndole la posibilidad de sorprenderse, experimentar y potenciar su curiosidad

Las actividades son reflejo de la programación estable del Centro, y pretenden acercar la creación contemporánea de una forma cotidiana, normalizando así el aprendizaje a través de las diferentes disciplinas del arte como el teatro, la danza, la música, el cine y la literatura. Gabonak Arte se centra en la acción artística, y promueve la igualdad, la diversidad, la tolerancia y el respeto a la diferencia en un entorno lúdico. Este programa cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación EDP y el Grupo Urbegi.

Gabonak Arte se enmarca dentro de #BilbaoGabonak, un proyecto piloto que el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha este año con el objetivo de ir convirtiendo la Villa, de forma progresiva, en un importante foco de atracción, también en Navidad. El año 2018, el año de los importantes eventos y de que Bilbao haya sido reconocida como Mejor Ciudad Europea, se quiere finalizar con una iniciativa diferente, que vaya poniendo luz y protagonismo a la ciudad en estas especiales fechas. Detrás de este proyecto el reto es atraer público, tanto local como de zonas limítrofes y turistas estatales y extranjeros, movilizar el comercio, negocios…y convertir Bilbao en una ciudad mágica y atractiva en Navidad.

Propuestas internacionales y estrenos

En la séptima edición de Gabonak Arte destacan dos propuestas artísticas internacionales. Se trata de Ez Sub, el submarino urbano de la compañía portuguesa Projeto Ez, con el que el público puede navegar por el Atrio viviendo experiencias únicas; y Flick_BI, de los artistas Peter Weibel y Matthias Gommel, referentes de la cultura digital europea. Esta instalación interactiva propone, a través del tradicional fotomatón, una reflexión artística sobre la funcionalidad de las fotografías de carnet en la era digital.

Además, contamos con el estreno en Euskadi de Hippos de la compañía Zum Zum Teatre y Quim Bigas, una propuesta escénica con tres personajes disfrazados de hipopótamos gigantes que interactúan mientras reflexionan sobre la humanidad y la animalidad.

Propuestas para todas las edades

La inauguración de Gabonak Arte tendrá lugar el 27 de diciembre con el concierto, tributo a The Beatles, de The Plastic Clono Band. Tras este concierto, y para seguir con la temática The Beatles, en la pantalla del Sol se proyectará la película de animación Yellow Submarine, basada en la canción del grupo británico.

Durante las vacaciones de Navidad, Azkuna Zentroa ofrecerá alternativas para todas las comunidades de públicos. Quienes visiten el Centro podrán crear poemas visuales en la actividad Libro, Papel o tijera, con la guía de las artistas Itziar Zorita e Itziar Imaz; o construir sus propias estructuras con material reciclado de la mano de la Casa del Vacio en el Planeta Imaginario.

En la instalación Karrusel de Mama Crea tendrán lugar las Bapateko istoriak pensadas específicamente para Gabonak Arte. Una feria fantasma, donde las piezas abandonadas de un pequeño tiovivo cuentan relatos de su antigua vida.

Krego-Martín ha ideado para el Atrio Movimiento Expres, una propuesta para bailar, jugar, explorar, reír… expresarse a través del movimiento; y Zigzag Danza trae a Gabonak Arte Aupapá, un espectáculo en el que niños y niñas de entre 0 y 3 años tienen libertad para participar u observar según decidan en cada momento.

El Auditorio acoge estos días dos producciones para público infantil: Martinaren Parke fantastikoa, de Producciones Maestras, y Kontukantari 2, Mendi Ibiltari, de Laenananaranja.

Las entradas para las actividades que la requieren se pueden adquirir en Infopuntua y en la web de Azkuna Zentroa.

Además, este año se ha habilitado el Bono de día Experiencias en el Atrio que incluye las actividades Bapateko istoriak, Libro, papel o tijera, Movimiento Exprés y Planeta Imaginario, por 8€ / 6€ con la Tarjeta Az.