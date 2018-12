Este sábado el Iberostar Tenerife juega el último encuentro del año recibiendo al Baxi Manresa en un importante envite ante un rival que busca posicionarse de cara a los puestos que dan derecho a jugar la copa del Rey. Sobre ello y sobre la actualidad aurinegra departió el capitán del Canarias. Nico Richotti comenzó hablando de sus sensaciones tras tantos meses en el dique seco: “Me encuentro bien. Llevo una semana sin molestias aunque los días siguientes a los primeros partidos me dolía todo. A día de hoy ya no me duele nada y solo espero que todo siga así pues estoy contento en ese sentido y quiero seguir sumando minutos. Entiendo que es difícil entrar de lleno tras tanto tiempo fuera, por lo que debo aportar pequeñas cosas para seguir ganándome minutos poco a poco”, explicó el escolta argentino.

El último encuentro liguero ante el Joventut de Badalona fue analizado por el cinco aurinegro y apuntó al respecto que “fue un partido para olvidar pues no pudimos reaccionar y nos vimos en inferioridad casi desde el inicio, siendo justos perdedores. Nuestro objetivo principal cuando empieza una temporada es competir en cada partido. No nos gusta irnos al descanso veinte puntos abajo y sinceramente espero que seamos capaces de revertir esta situación. Con nuestro público ayudándonos y sabiendo de la importancia del encuentro ante Manresa, somos sabedores que debemos dar lo mejor de nosotros.

La lucha por estar en la cita de Madrid con motivo de una nueva copa del Rey es algo a lo que hizo referencia el jugador de Bahía Blanca, al reconocer que “somos muchos equipos los que estamos metidos en esa pelea. No será fácil ninguno de los encuentros que restan hasta finalizar la primera vuelta por lo que debemos de buscar sumar el mayor número de triunfos”, argumentó.

La mentalidad con la que tomarse los partidos puede ser otro de los factores que estén pasando factura al conjunto aurinegro, pues Richotti hizo alusión a los rivales a los que se miden y comentó que “cuando vienen equipos de mitad de tabla o de inferior posición en la clasificación no somos capaces de mentalizarnos de la misma manera que cuando viene otro rival más importante. Debemos de tomarnos todos los partidos como si se tratara de los “Golden State”, sentenció.