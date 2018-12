El C. B. Elda Fem. ya conoce a sus rivales en Preferente

El C. B. Elda senior Fem. ya conoce los rivales que tendrá enfrente en el Campeonato Preferente 2018/2019 que comenzará a disputarse el próximo 13 de enero.

Las féminas del club verdinegro tendrán como adversarios al Senior Femenino A ATS Club, Dimalux BSG, C. D. Xelasport, C. B. Aspe, C. D. Onil y ESET Ontinet.

Al ser un grupo impar, a las eldenses les ha correspondido descansar en la primera jornada por lo que no entrarán en escena hasta el día 19 de enero cuando reciban al Senior Fem. A ATS Club de Elche a partir de las 20:00 h en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”. La primera salida será a la pista del C. D. Xelaspor de Alicante.

La competición para el C. B. Elda Fem. terminará el 13 de abril recibiendo al Dimalux BSG de Onil.