Titino: "Quería quedarme en el Eldense"

El central mejicano del C. D. Eldense, Edelmiro Elizalde “Titino” sigue en el club hasta final de temporada tal y como ayer adelantaba Radio Elda – Cadena SER, después de haber alcanzado un acuerdo con la directiva azulgrana para mejorar su situación en el equipo toda vez que las condiciones en las que vino de la mano del grupo inversor SAME la pasada temporada hubieran cambiado a pesar de que en la entidad azulgrana conste como presidente oficial, José Mª Roig que fue quien en su día se convirtió en la cabeza visible de SAME aunque hace varios meses que no se deja ver por Elda ni por los campos de Valencia donde juega el Deportivo.

Titino ha pasado por el programa SER Deportivos – Elda Vinalopó donde ha reconocido que “las condiciones en las que vine a Elda recogían que tendría vivienda y manutención además de mi sueldo, pero esta temporada eso desapareció y como me traje a mujer y dos hijos de Méjico me era imposible vivir con lo que gano”. Del mismo modo, Titino ha confirmado desde el club le dijeron que era imposible mantener esas condiciones más que nada porque, la parte de la directiva que permanece en la entidad, directivos de Elda, bastante hacen con recoger el dinero de las nóminas y mantener el día a día del club.

Edelmiro Elizalde "Titino" / Cadena SER

El futbolista mejicano, por eso, ha valorado positivamente el “esfuerzo que han hecho para mejorarme la situación” y confirma que permanecerá en el Eldense hasta final de temporada y “entonces llegará el momento de sentarnos a hablar” ha dicho.

Titino también ha confirmado la oferta que le había llegado desde el Recambios Colón Catarroja donde, según el futbolista, le ofrecieron “un trabajo y una compensación por jugar al fútbol”.

De cualquier modo, el mejicano ha celebrado poder seguir en Elda, “una ciudad en la que me siento muy a gusto” además, Titino es el único futbolista que ha jugado completos todos los partidos, dieciocho, que se han disputado hasta el momento en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol “gracias a me han respetado las lesiones y no me han expulsado”. No es menos cierto que reconoce que estuvo preocupado cuando tuvo que pedir la baja por los motivos antes apuntados, aunque asevera que “cuando saltaba al campo solo me centraba en hacer bien mi trabajo”.

Edelmiro Elizalde “Titino” lamenta la victoria que se escapó el pasado domingo contra el Paiporta pero está convencido de que al final, el Deportivo se meterá en el play off de ascenso.