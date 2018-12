El Consell de Ibiza aplaza el pleno para prorrogar las concesiones de transporte público

El Consell de Ibiza ha aplazado a mañana viernes la celebración del pleno extraordinario para aprobar la prórroga de un año ampliable a otro más de las actuales concesiones de transporte público. Una medida que debe adoptarse porque el contrato actual caduca el próximo día 31 de diciembre y todavía no se ha adjudicado la nueva concesión por parte del gobierno insular.

La sesión plenaria se ha ido demorando en los últimos días a la espera de los últimos informes técnicos que debían redactarse. Se había convocado para este jueves para da luz verde a la propuesta del Departamento de Movilidad para mantener el servicio que prestan actualmente las empresas de Herederos de Francisco Vilás, Autobuses San Antonio, Autocares Lucas Costa y Voramar el Gaucho

Nada más comenzar la sesión y cuando se debatía su urgencia la consellera Pepa Marí ha pedido disculpas por la premura con la que se ha llevado llevado este tema " sabemos que es complicado, pero no se hace por gusto".

El Partido Popular había pedido un aplazamiento de 24 horas, porque según su portavoz solo han tenido una hora para poder analizar un expediente "que compromete el futuro de esta institución más allá de esta legislatura".

Maríano Juan ha señalado que "no tenemos intención de votar en contra de esta medida, pero no hemos podido estudiar detenidamente el expediente". Juan ha dicho que si no se atendía su petición " Se denota una falta de transparencia porque no hay impedimento alguno para que el pleno se haga mañana".

Tras un breve receso se ha optado por aplazar la celebración del pleno y trasladarlo a este viernes a partir de las 9 horas.