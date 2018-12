Garrido ignora al Consejo Universitario y autoriza tres nuevos centros privados

El gobierno de Ángel Garrido quiere autorizar la puesta en marcha de tres nuevas universidades privadas en la región a pesar de que ninguno de estos centro cuenta con el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid. Este órgano -donde están representados la consejería de educación, los rectores madrileños de las universidades públicas y privadas y los estudiantes- ha emitido informes desfavorables para los tres casos en los que advierte que no pueden crearse nuevas universidades mientras se tramite la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) que impulsó Cifuentes y que ahora mismo espera un cajón de la Asamblea después de que Ángel Garrido retirara el proyecto de la primera línea parlamentaria tras tomar el bastón de mando de la Comunidad. Los informes del Consejo Universitario son preceptivos pero no vinculantes y de hecho la consejería de educación cree que sus argumentos no son suficientes para paralizar las nuevas universidades.

Las tres solicitudes fueron presentadas a principios de la legislatura y ha sido ahora, a las puertas de la Navidad, cuando la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación definitiva con la publicación en el portal de transparencia de los anteproyectos de ley que se encuentran en estos momentos en consulta pública. Después pasarán por el consejo de gobierno y, en última instancia, decidirá el pleno de la Asamblea. Las solicitudes parten del Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y la Universidad Internacional Villanueva, ambos centros adscritos ahora mismo a la Universidad Complutense, y de la Escuela de Negocios y Centro Universitario ESIC, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. En el caso de la Universidad Villanueva, el expediente aportado por la Comunidad suma otro informe desfavorable, en este caso de la Conferencia General de Política Universitaria, que duda de que las infraestructuras sean las necesarias y duda también de que la financiación económica del proyecto tenga las suficientes garantías.

Según la información publica en el portal de transparencia, los proyectos no conllevan un impacto en el gasto público pero sí en las arcas de la mayor universidad de España, la Complutense, y de la URJC, la universidad tocada por los másteres fraudulentos, que intenta resurgir de su propia crisis de prestigio. Ambas universidades, según los informes de impacto económico aportados por la Comunidad, dejarán de ingresar el importe que hasta ahora perciben por cada matrícula como centros adscritos. CUNEF cuenta actualmente con más de 1500 estudiantes; Villanueva con casi un millar.

En el caso de CUNEF, una de las escuelas de negocios más populares de Madrid hay además una complicación añadida. Este centro se asienta sobre un terreno de 18 mil metros cuadrados que es propiedad de la Complutense con una cesión que expirará en el año 2060. Aquí se asentaría esta futura universidad privada gestionada por la asociación española de banca, donde entre otros han recibido clase el ex ministro Luis de Guindos, la ex consejera Lucía Figar o el pequeño Nicolás.

En el caso de Villanueva, entre los promotores se encuentra Fomento de Centros de Enseñanza, organización vinculada al Opus Dei, que gestiona también varios colegios concertados que segrgan por sexo en Madrid; mientras que el poyecto de ESIC Universidad cuenta con el apoyo de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús, titular del actual centro adscrito a la URJC.